"Теория и практика "задних дворов" оскорбительна": Лавров отреагировал на заявление Болтона о доктрине Монро

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон "оскорбил всю Латинскую Америку", заявив, что Вашингтон не боится следовать доктрине Монро в венесуэльском вопросе.

"После того, как в 1945 году была создана ООН, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. И теория и практика "задних дворов" оскорбительна, по большому счету. Поэтому я исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Болтона будут латиноамериканские страны", — заявил Лавров СМИ в Дохе.

Ранее Болтон заявил, что нынешняя администрация США рассматривает доктрину Монро, так как со времен Рейгана Штаты стремились к установлению демократии во всем Западном полушарии.

Доктрина Монро, представляющая собой декларацию принципов внешней политики США, издана 2 декабря 1823. По доктрине США безоговорочно играют господствующую роль в Западном полушарии.

Российский министр также напомнил, что накануне Вашингтон озвучивал угрозы в плане, что Венесуэла — это еще не конец истории, что за ней последуют Куба и Никарагуа.



Также американская сторона надеется создать широкую коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом журналистам заявил все тот же Болтон.