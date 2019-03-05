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"Теория и практика "задних дворов" оскорбительна": Лавров отреагировал на заявление Болтона о доктрине Монро

05 марта 2019, 10:39  •  174 • В мире
Лавров прокомментировал заявление Болтона о Венесуэле: "Теория и практика "задних дворов" оскорбительна".
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон "оскорбил всю Латинскую Америку", заявив, что Вашингтон не боится следовать доктрине Монро в венесуэльском вопросе.
"После того, как в 1945 году была создана ООН, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. И теория и практика "задних дворов" оскорбительна, по большому счету. Поэтому я исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Болтона будут латиноамериканские страны", — заявил Лавров СМИ в Дохе.
Ранее Болтон заявил, что нынешняя администрация США рассматривает доктрину Монро, так как со времен Рейгана Штаты стремились к установлению демократии во всем Западном полушарии.
Доктрина Монро, представляющая собой декларацию принципов внешней политики США, издана 2 декабря 1823. По доктрине США безоговорочно играют господствующую роль в Западном полушарии.
Российский министр также напомнил, что накануне Вашингтон озвучивал угрозы в плане, что Венесуэла — это еще не конец истории, что за ней последуют Куба и Никарагуа.

Также американская сторона надеется создать широкую коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом журналистам заявил все тот же Болтон.

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