"Теневой" министр отчитал Джонсона за упущенный разговор с Путиным: Это было жизненно важно

"Теневой" министр иностранных дел Великобритании от британских лейбористов Дэвид Лэмми отчитал премьер-министра Бориса Джонсона за упущенный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, это было жизненно важно для Британии.

Напомним, разговор был запланирован на вечер 31 января, однако он отложен из-за выступления премьера Джонсона в парламенте по поводу скандала с вечеринками в резиденции главы правительства.

Джонсон намеревался переговорить с Путиным накануне визита на Украину.

"Я побеседую с президентом Путиным, как только смогу", - заявил Джонсон.

По мнению Лэмми, не поговорив с Путиным, Джонсон упустил "жизненно важную дипломатическую возможность".

"В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине", - написал он в Twitter.

Напомним, что несколько недель назад на Даунинг-стрит состоялась вечеринка, которая, судя по всему, должна была остаться тайной. Стоит отметить, что во время объявленного локдауна британцам не разрешали собираться даже на улице. Однако Джонсон введённые правила проигнорировал. Он отправился на тусовку, где зажёг на танцполе. Видео его танцев есть в Сети.

После волны возмущения Джонсон придумал нелепое для высокопоставленного чиновника оправдание. По словам британского премьера, его просто "никто не предупредил, что это против правил".

По некоторым данным, звонок из Британии был перенесён именно по причинам, связанным с этими танцами.