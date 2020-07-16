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"Теневой противник" Грефа после победы над Силуановым пришёл на совещание к Путину
16 июля 2020, 19:00 • 126 • Политика
Бюджет России должен быть приведён в соответствие с желаниями населения, высказанными в ходе голосования по поправкам к Конституции страны, подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания. К слову, в этом совещании принимает участие "теневой противник" Грефа и встреча проходит сразу после победы над Силуановым.
Совещание Владимир Путин начал в режиме видеоконференции.
"Сегодня я просил вас собраться, для того чтобы обсудить приоритеты этого главного финансового документа страны на предстоящий 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Такой анализ, конечно же, должен учитывать и наши новые задачи, и тенденции, вызовы, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, конечно, наша страна", - сказал президент.
Многих потерь в России удалось избежать в дни пандемии коронавируса, однако кризис всё равно грянул. "Точечная" работа с нуждающимися слоями населения позволила не рухнуть совсем в нищету, однако задач всё ещё много, напомнил Владимир Путин.
"Мы в нужные точки всё-таки попали, не без проблем, не без срывов, но всё-таки в нужные точки попали", - добавил президент.
Тут стоит добавить, что на бюджетное совещание Владимир Путин пригласил и вице-премьера Андрея Белоусова, которого эксперты называют "теневым противником" Грефа. Участие Белоусова стало возможным сразу после известной победы над финансовым экономическим блоком, в том числе над министром финансов России Антоном Силуановым. На прошлой неделе были одобрены сметы на гигантские инфраструктурные проекты, которые ранее тормозились. В деталях об этой части противостояния Царьград пишет в расширенном материале.
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