"Тень президента": Депутат Гаврилов объяснил высокий кредит доверия для Мишустина

В беседе с Царьградом депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил, что отставка правительства Медведева была конъюнктурно неожиданна, в том числе для членов правительства.

"Я находился как раз в первых рядах, сидел вместе с членами правительства, с руководителями ключевых субъектов, государственных корпораций. Было совершенно очевидно, что для многих наших слушателей предложение президента об изменениях в Конституцию было неожиданностью. Но, тем не менее, это было воспринято спокойно. И люди не предполагали, члены правительства в том числе, не предполагали отставку, многие. И вопрос с отставкой был озвучен непосредственно в момент заседания Совета Государственной Думы. Он стал неожиданностью, в том числе и для депутатов. Но не произвёл шока", - рассказал Гаврилов.

В целом же, по его словам, общее развитие ситуации и логика развития политической ситуации - не экономической, а политической ситуации в стране - вела к необходимости смены правительственного курса.

"И это было связано с тем, что и до встречи, и в ходе встречи с президентом Российской Федерации мы в конце декабря говорили о неспособности, к сожалению, нынешнего состава перейти от стабилизации, от накопления ресурсов к модернизационному рывку. То есть к серьёзным темпам развития промышленности, прежде всего наукоёмкой промышленности, и росту спроса. Не только государственного спроса, но и совокупного спроса домохозяйств, населения. Что связано с обнищанием. Не случайно Мишустин сказал, что одной из проблем, в том числе для введения прогрессивного налогообложения, является нищета", - пояснил Гаврилов.

По мнению депутата, неспособность выстроить систему принятия решений и добиться роста экономики, а также стагнация уровня жизни населения, беднота, раздражение населения, отчаяние, отсутствие перспективы - эти факторы стали критическим потенциалом, который очевидно привёл президента к мысли о необходимости серьёзной смены или корректировки правительственного курса.

"И я думаю, может, поэтому отставка была воспринята с некоторым удивлением, но без, так сказать, крайнего изумления. Потому что отставку правительства предполагали и раньше, весной прошлого года, или несколько позже, ближе к выборам. Я считаю, что во многом она была вызвана позицией теперь уже бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, который всё-таки считал себя способным вести, проводить реформы без существенной корректировки и изменений в Конституции. Но я считаю, что президентом был выбран, наверное, наиболее оптимальный, правильный путь. Путь, который исключает ряд опасностей, к примеру зависание. То есть зависание исполнительной власти, которая или ждёт конституционных реформ в формировании правительства, с участием Государственной Думы, или продолжает месяцами исполнять обязанности", - отметил Гаврилов.

Парламентарий считает, что никакой министр в состоянии исполняющего обязанности не заинтересован в радикальных долгосрочных изменениях - это простая человеческая психология. Поэтому та скорость, оперативность и эффективность решения, связанного с новым кандидатом в председатели правительства, согласование его Государственной Думой и утверждение его на этом посту, без депутатов, голосующих против - это решение назревавшего правительственного кризиса, кризиса исполнительной власти, всей вертикали исполнительной власти, подчеркнул Гаврилов.

"Я хотел сказать, что, на мой взгляд, то положительное, позитивное отношение к Михаилу Владимировичу Мишустину связано с некоторыми обстоятельствами. Это, конечно, тень президента. Это доверие президента. И не просто президента, который принял такое решение, а президента, который в ходе своего послания, по сути дела, продемонстрировал совершенно необычный подход к решению существующих сегодня проблем. Этот подход базируется не на принципах, не на текущих интересах, как, скажем, принято это у американцев, а на базовых ценностях. О чём мы говорили все эти годы. О чём говорил Всемирный Русский Народный Собор в Храме Христа Спасителя", - сказал депутат.

Он обратил внимание, что Владимир Путин в своём послании говорил о ценностях, о служении, о духовно-нравственных ценностях, основанных прежде всего на нашей православной цивилизации, на любви и уважении, на ответственности. И исходя из этого, были сделаны предложения, связанные с преодолением бедности, с помощью, прежде всего поддержкой многодетных семей, и укреплением института семьи, а также решением вопросов здравоохранения и образования.

"Не стоит забывать, что президент отодвинул в сторону не менее острые проблемы, но которые находят, тем не менее, своё решение. Например, воссоздание систем обороны, решение кризисной ситуации, сохранение целостности России. Он оставил только одну тему из действительно текущих, но стратегических. Это 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для нас это тоже является ценностью. Это преемственность поколений. Это преемственность истории нашей страны. Это величие России, исторической, имперской. Это величие Советского Союза, победившего фашизм, освободившего Европу и создавшего мощный оборонительный ядерный щит. И обеспечившего нам, до сих пор нашему поколению безопасность и резерв, необходимый материальный и духовный резерв для дальнейшего развития. Это очень важно", - подчеркнул парламентарий.