"Темнота. Костры. Крики матом": Реакцию Украины на эвакуированных из Китая сравнили с фильмом-катастрофой

ООН осудила события в посёлке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами. Ситуацию на Украине прокомментировал военкор Александр Коц.

Он отмечает, что происходящее в Незалежной напоминает какой-то низкобюджетный фильм-катастрофу. Темнота, костры, крики матом, разбитые стекла, перекрытые дороги, бэтээры, нацгвардия - все атрибуты на месте. Журналист с трудом может представить, как чувствовали себя пассажиры того злосчастного украинского спецрейса из Уханя.

"Милые дети в тоталитарном государстве, где преследуют за инакомыслие, постепенно оскотиниваются, теряя человеческое лицо и превращаясь в жестоких и чёрствых неандертальцев", - комментирует ситуацию Александр Коц в своём Telegram-канале.

Он добавляет, что расчеловечивание убивает больше, чем вирусы.