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"Темнота. Костры. Крики матом": Реакцию Украины на эвакуированных из Китая сравнили с фильмом-катастрофой

22 февраля 2020, 17:54  •  74 • Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области. "Темнота. Костры. Крики матом. Разбитые стекла. Куда я попал?! Это какой-то низкобюджетный фильм-катастрофа", - комментирует военкор Александр Коц реакцию украинцев на вернувшихся из Китая сограждан.
ООН осудила события в посёлке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами. Ситуацию на Украине прокомментировал военкор Александр Коц.
Он отмечает, что происходящее в Незалежной напоминает какой-то низкобюджетный фильм-катастрофу. Темнота, костры, крики матом, разбитые стекла, перекрытые дороги, бэтээры, нацгвардия - все атрибуты на месте. Журналист с трудом может представить, как чувствовали себя пассажиры того злосчастного украинского спецрейса из Уханя.
"Милые дети в тоталитарном государстве, где преследуют за инакомыслие, постепенно оскотиниваются, теряя человеческое лицо и превращаясь в жестоких и чёрствых неандертальцев", - комментирует ситуацию Александр Коц в своём Telegram-канале.
Он добавляет, что расчеловечивание убивает больше, чем вирусы.

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