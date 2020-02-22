|
"Темнота. Костры. Крики матом": Реакцию Украины на эвакуированных из Китая сравнили с фильмом-катастрофой
22 февраля 2020, 17:54 • 74 • Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области. "Темнота. Костры. Крики матом. Разбитые стекла. Куда я попал?! Это какой-то низкобюджетный фильм-катастрофа", - комментирует военкор Александр Коц реакцию украинцев на вернувшихся из Китая сограждан.
ООН осудила события в посёлке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами. Ситуацию на Украине прокомментировал военкор Александр Коц.
Он отмечает, что происходящее в Незалежной напоминает какой-то низкобюджетный фильм-катастрофу. Темнота, костры, крики матом, разбитые стекла, перекрытые дороги, бэтээры, нацгвардия - все атрибуты на месте. Журналист с трудом может представить, как чувствовали себя пассажиры того злосчастного украинского спецрейса из Уханя.
Он добавляет, что расчеловечивание убивает больше, чем вирусы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2020, 12:39
|
17 февраля 2020, 17:39
|
16 февраля 2020, 15:09
|
21 февраля 2020, 15:54
|
15 февраля 2020, 19:39
|
19 февраля 2020, 11:54
|
18 февраля 2020, 22:54