|
"Темно и холодно 10 лет": Ученые назвали последствия ядерной войны между Россией и США
17 августа 2019, 10:09 • 74 • Политика
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму. К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо.
По словам исследователей, масштабная ядерная война между США и Россией привела бы весь мир к наступлению темной и холодной зимы. И такое состояние на Земле продлилось бы довольно долго - примерно одно десятилетие.
Как сообщает Daily Mail, американские ученые применили для моделирования новую схему, отличающуюся более высокой разрешающей способностью. Так, им удалось установить, что, к примеру, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи. Та, в свою очередь, будет распространяться по всей планете с помощью ветров.
Стратосферные ветра поднимут сажу вверх, и она в итоге заслонит солнечный свет. По мнению ученых, потребуется не менее десяти лет, чтобы показатели светимости у поверхности Земли вернулись к нормальному уровню.
Так, подсчитали ученые, наличие "черной завесы из сажи" приведет к тому, что температура воздуха также упадет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2019, 07:54
|
14 августа 2019, 23:39
|
14 августа 2019, 05:39
|
16 августа 2019, 04:54
|
11 августа 2019, 07:54
|
10 августа 2019, 23:39
|
10 августа 2019, 10:39