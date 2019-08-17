"Темно и холодно 10 лет": Ученые назвали последствия ядерной войны между Россией и США

По словам исследователей, масштабная ядерная война между США и Россией привела бы весь мир к наступлению темной и холодной зимы. И такое состояние на Земле продлилось бы довольно долго - примерно одно десятилетие.

Как сообщает Daily Mail, американские ученые применили для моделирования новую схему, отличающуюся более высокой разрешающей способностью. Так, им удалось установить, что, к примеру, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи. Та, в свою очередь, будет распространяться по всей планете с помощью ветров.

Стратосферные ветра поднимут сажу вверх, и она в итоге заслонит солнечный свет. По мнению ученых, потребуется не менее десяти лет, чтобы показатели светимости у поверхности Земли вернулись к нормальному уровню.

Так, подсчитали ученые, наличие "черной завесы из сажи" приведет к тому, что температура воздуха также упадет.