"Темнить смысла не вижу…": биограф президента откровенно рассказал о "дворце Путина"

Александр Коробко, работавший вместе с Крисом Хатчинсом на новой книгой "Путин", в интервью для Царьграда высказал своё мнение по поводу последнего "расследования" блогера Алексея Навального.

Собеседник "Первого русского" решил высказаться откровенно, поскольку "просто сказать - "это не дворец Путина" - недостаточно": "Темнить смысла не вижу…"

По словам Коробко, данная резиденция является подарком президенту РФ от группы российских миллиардеров, которые совместно скинулись и этим знаком рассчитывали выказать своё уважение главе государства.

Конечно, презент соответствовал тому уровню вкуса и представлениям, которые имелись у олигархов, отметил один из авторов биографии Путина.

Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему это подарили, - поделился он.

Тем не менее мотивы у дарителей были самые искренние, поэтому лидер РФ с соответствующей ему сдержанностью и интеллигентностью просто сказал спасибо, решив на самом деле подумать, как быть с дворцом, позже.

Коробко обратил внимание, что здание до сих пор нежилое. Кроме того, не было показано ни одного фото самого президента, находящегося в этом дворце: "По сути, он его не принял".

Само же видео Навального собеседник "Первого русского" назвал "покушением на имидж Путина" и элементом "психологической войны". Он выразил уверенность, что в Великобритании блогера уже ждал бы суд за подобный клеветнический ролик.