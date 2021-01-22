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"Темнить смысла не вижу…": биограф президента откровенно рассказал о "дворце Путина"
22 января 2021, 15:50 • 208 • Политика
Биограф президента РФ Александр Коробко откровенно рассказал о "дворце Путина": "Темнить смысла не вижу…". По его словам, данная резиденция является подарком главе государства от группы миллиардеров, которые скинулись и хотели выказать своё уважение лидеру России. Президент, однако, фактически не принял презент.
Александр Коробко, работавший вместе с Крисом Хатчинсом на новой книгой "Путин", в интервью для Царьграда высказал своё мнение по поводу последнего "расследования" блогера Алексея Навального.
Собеседник "Первого русского" решил высказаться откровенно, поскольку "просто сказать - "это не дворец Путина" - недостаточно": "Темнить смысла не вижу…"
По словам Коробко, данная резиденция является подарком президенту РФ от группы российских миллиардеров, которые совместно скинулись и этим знаком рассчитывали выказать своё уважение главе государства.
Конечно, презент соответствовал тому уровню вкуса и представлениям, которые имелись у олигархов, отметил один из авторов биографии Путина.
Тем не менее мотивы у дарителей были самые искренние, поэтому лидер РФ с соответствующей ему сдержанностью и интеллигентностью просто сказал спасибо, решив на самом деле подумать, как быть с дворцом, позже.
Коробко обратил внимание, что здание до сих пор нежилое. Кроме того, не было показано ни одного фото самого президента, находящегося в этом дворце: "По сути, он его не принял".
Само же видео Навального собеседник "Первого русского" назвал "покушением на имидж Путина" и элементом "психологической войны". Он выразил уверенность, что в Великобритании блогера уже ждал бы суд за подобный клеветнический ролик.
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