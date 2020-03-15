"Темнейший" испугал Запад: Император Путин навсегда

Автор:

Кучер Егор

Если в России одним из важнейших вопросов, который поднимался в ходе обсуждения поправок в Конституцию, было закрепление национальных ценностей и обеспечение социальных гарантий, то на Западе не слышат вообще ничего, кроме фамилии президента России. Там уверены: поправки это всего лишь ширма для того, чтобы в России у власти остался Владимир Путин.

Сам глава государства уже порядка десяти раз (только в этом году) отвергал подобные предположения. Он заявлял, что не намерен участвовать в выборах и не хочет возвращения "вождизма" по советскому образцу, особенно конца 1980-х годов. Однако Запад слышит всё с точностью до наоборот.

Когда депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова выступила с предложением об обнулении президентских сроков, Запад вознегодовал. Когда Путин приехал 10 марта в Госдуму и в ходе выступления там сначала остановил начавшуюся было грызню депутатов и лидеров фракций между собой, а затем дал оценку предложению Терешковой, западное сообщество и вовсе сошло с ума. Чего боятся наши партнёры и что они говорят теперь о Путине?

"Новый император Путин"

Американские СМИ, пожалуй, оказались впереди планеты всей по оценкам последних событий в России. Складывается впечатление, что никогда ещё западная пресса не следила за заседаниями Госдумы так тщательно, как сейчас. Разве что в начале 90-х годов. Однако видят ли за океаном что-то, кроме фигуры Путина в России? Достаточно просто посмотреть на заголовки, чтобы найти ответ на этот вопрос.

Так, New York Times называет Путина "новым императором", которого Россия выбирает на ближайшие 16 лет. В материале у журналистов фактически происходит паника, они то и дело пишут о "вечном Путине". Титул "императора" они позаимствовали у учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, слова которого они не очень умело попытались истолковать в свою пользу.

Фото: Скриншот страницы nytimes.com

"Он (Малофеев) десятилетиями агитировал за восстановление царского правления. В интервью The New York Times он сказал, что никогда не был так близок к цели, как на этой неделе", – пишет издание, уточняя, что Малофеев назвал такую форму правления "квазимонархией".

Издание резко осуждает эту позицию, впрочем, как и вообще Путина и всё, что с ним связано. События в Госдуме газета назвала "политическим театром", которым якобы воспользовался президент для того, чтобы "обеспечить себе ещё два срока по шесть лет".

"Владимир Путин подготовил почву для того, чтобы остаться на посту президента России ещё на 16 лет, полностью отказавшись от своей прежней позиции о недопустимости отмены сроков полномочий. Это нужно для того, чтобы он – и только он – мог продолжать править страной", – сообщает своим читателям американское деловое информагентство Bloomberg.

Разумеется, на руку американцам тут и коннотации с Иосифом Сталиным, с которым в США теперь сравнивают Путина.

"Путин, который находится у власти с 2000 года, уже является старейшим руководителем в Кремле со времён советского диктатора Иосифа Сталина", – отмечает агентство, забывая почему-то указать, что за это время Путин в полном соответствии с Конституцией уже уходил с поста главы государства и занимал пост премьера.

Wall Street Journal уверена, что Путин – это диктатор, которому подчинено вообще всё в России, включая Конституционный суд, уполномоченный вынести решение о законности поправки, обнуляющей президентские сроки.

"Во вторник Государственная дума одобрила конституционную поправку, которая позволит 67-летнему Путину баллотироваться ещё на два шестилетних срока. Мера должна быть одобрена российским судом, но горе тому судье, который сочтёт её незаконной", – уверено издание.

Англосаксонская солидарность

Не отстали от американцев и их англосаксонские братья британцы. Лондонская Times прямо обвиняет Путина в "узурпации власти" и заявляет – "Putin For Ever" ("Путин навсегда"). Однако обнуление сроков необходимо не для того, чтобы потешить самолюбие Путина, уверены журналисты. Это нужно потому, что остальные попытки сохранения власти провалились, а режим Путина "хрупкий".

"На практике откровенность этой уловки, которая возникла после того как были сорваны другие пути продления срока, включая предполагаемый союз с Белоруссией, может сигнализировать о хрупкости этого режима, который Путин предпочитает не проверять на прочность", – говорится в материале.

Если он пробудет у власти ещё два шестилетних срока, он станет вторым самым долго правящим лидером России после Петра Великого, который был у власти 43 года, опередит Екатерину Великую с её 34 годами и оставит далеко позади Сталина, руководившего страной 29 лет,

– отмечается в статье.

Guardian даёт апокалипсический прогноз будущего России, если "вечный" Путин останется у власти. Издание полагает, что президент России стремительно теряет популярность, но сумеет добиться нужного ему голосования силовыми и репрессивными способами. В итоге Россия будет "обречена", предсказывают британцы.

"Что означает перспектива вечного Путина? В России – больше назначений на посты по знакомству, больше репрессий, больше национального застоя, ещё больше воровства со стороны жуликов и шарлатанов из "магического круга" Путина. За рубежом – больше подрыва международного порядка, больше антизападной агитации и подрывной деятельности, больше правого популистского яда и больше насмешек над устареванием либерализма", – сказано в материале.

Интересно, что Guardian заявляет о существовании "тандема Путина и Трампа". Президент США якобы обязан Путину своим избранием по "до сих пор неизвестным причинам", и если Трамп снова выиграет выборы, то проблемам, которые создаст в мире эта пара, будет "не счесть числа".

"Ваш покорный слуга обманул русских"

В других странах власть Путина также склонны рассматривать как монархическую. Однако с той поправкой, что президент России добивается её, запугав население страны. Жители России якобы уже выходят на массовые акции протеста, а те, кто боится это делать, – не пойдут на выборы и голосование по поправкам в Конституцию.

Финское издание Ilta-Sanomat начинает издалека, вновь усматривая "царизм" правления Путина. Журналисты обращают внимание, что Путин якобы перенял у русских царей "скромно-помпезную" манеру называть себя "вашим покорным слугой" и говорить о себе "мы".

"В Российской империи цари заигрывали с народом, чтобы проявить свою власть. Они использовали множественное число, называя себя "Мы, Александр I" или "Мы, Николай II". После вторника (10 марта) ни у кого не должно остаться сомнений, что Путин перенял у монархов не только самодержавие, но и высокопарную форму наименования себя", – сказано в материале.

Издание уверено, что "русские напуганы" Путиным и что они выразят свой протест не массовыми демонстрациями, а неявкой на голосование. Это якобы создаст почву для манипуляций и подделки голосов.

Турецкие СМИ, в которых уже более месяца продолжается оголтелая антироссийская пропаганда из-за ситуации в Идлибе, дезинформируют своих читателей о грандиозных акциях протеста в России из-за "диктатора" Путина.

"В России народ провёл акции протеста на площадях из-за того, что проект новой Конституции позволяет президенту России Владимиру Путину снова стать главой государства", – пишет издание En Son Haber.

Отмечается, что полиция старается действовать "аккуратно", чтобы не привлечь внимания к протестам, однако оппозиция и правозащитные организации на своих сайтах и в соцсетях рассказывают о недовольстве граждан России желанием Путина "править вечно".

Немецкий таблоид Bild называет власть Путина "суперпрезидентством" и предлагает применить к нему титул "суперпрезидент", так как срок его полномочий откатится на ноль.

Süddeutsche Zeitung пишет, что реформы Путина "пахнут Советским Союзом". Голосование по поправкам в Конституцию названо "обманом" с целью создать видимость плебисцита. К обсуждению привлекли представителей разных сфер, однако "всем было очевидно, что процесс контролируется Кремлём", сказано в материале.

Таким образом, Запад делает ровно те выводы, которых от него и ждали. Социальная сфера? Конституционные гарантии индексации пенсий? Снижение власти президента? Всего этого на Западе не видят и не слышат. Ведь Путин для нас – президент, а для Запада – противник и ньюсмейкер. И чем ближе будет голосование по поправкам, тем больше будет нарастать этот информационный шум, который становится всё дальше от реальности.