"Тема коронавируса в мире затихла, а зря": COVID-19 ударил новым антирекордом

Хватило всего суток

Речь идёт о числе новых заболевших. Коронавирусу хватило всего суток, чтобы установить новый рекорд: всего за минувшие 24 часа в мире стало больше больных коронавирусом на 307,9 тысячи человек. "Рекордсменом" в этот раз стала Индия - плюс 94,3 тысячи заразившихся. Следом - Штаты, а за ними Бразилия. Наша страна в этой статистике заняла 10-е место.

Всплеск смертей на Камчатке

Несмотря на то что Россия во всемирном рейтинге заболеваемости оказалась на 10-м месте, нельзя сказать, что коронавирус в нашей стране ослабил хватку. На Камчатке начало резко расти количество умерших пациентов с COVID-19. За минувшие сутки число летальных исходов увеличилось с 49 до 57.

Стоит отметить, что информация о количестве смертей от коронавируса на Камчатке оставалась неизменной с июля: около двух месяцев на ресурсе сообщалось, что в Камчатском крае c начала пандемии умерло 42 пациента. Однако постепенный прирост начался с 10 сентября. На сегодняшний день число погибших составило 57.

"Вирусы по-прежнему не читают СМИ"

"В США продолжает расти накал протестов BLM, в Лос-Анджелесе расстреляны два офицера полиции, толпа штурмовала больницу, чтобы не дать врачам спасти жизни полицейских. Во Франции арестованы сотни людей во время выступлений "жёлтых жилетов", то же самое и в Германии, где дошло до травли протестующих собаками. Понятно, что газ и дубинки использовались повсеместно и от души", - напоминает блогер Сергей Колясников, отмечая, что на фоне этого внимание мировых СМИ всё также приковано к Белоруссии.

Он отмечает, что на фоне этих событий коронавирус как-то забылся, однако люди продолжают умирать, число инфицированных - расти, а количество погибших приблизилось к миллиону.

"Вирусы по-прежнему не читают СМИ, а то BBC и CNN им доходчиво объяснили бы, кто главный и что делать", - отметил он, напомнив о новом антирекорде COVID в мире.

Напомним, что, по данным университета Хопкинса, на сегодняшний день в США скончалось 194 069 больных коронавирусом и заразились 6 519 249, в Бразилии эти показатели составили 131 625 и 4 330 455, в Индии, которая на третьем месте, - 78 586 и 4 754 356.

Наша страна сегодня на 12-м месте - 18 517 человек скончались и 1 059 024 заразились.