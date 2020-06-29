|
"Тем, кто не сделал этого, скажу...": Монсон исполнил долг гражданина, проголосовав по поправкам
29 июня 2020, 22:00 • 20 • Политика
Известный боец ММА Джефф Монсон, который имеет российское гражданство, принял участие в голосовании, поддержав поправки в Конституцию. Спортсмен остался доволен уровнем организации голосования и призвал всех жителей России исполнить свой долг гражданина.
Монсон похвалил Центризбирком и сотрудников УИКов, которые смогли грамотно организовать мероприятие. Боец ММА подчеркнул, что на избирательном участке было чисто, а члены УИК и посетители были в масках.
Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию проходит с 25 июня. При этом уже стали появляться сведения о провокациях. Так, например, активист движения "Голос" проголосовал дважды (на участке и электронно), после чего пожаловался на своё же нарушение.
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2020, 20:25
|
26 июня 2020, 20:00
|
24 июня 2020, 11:00
|
24 июня 2020, 17:00
|
24 июня 2020, 17:00
|
23 июня 2020, 01:25
|
23 июня 2020, 01:00