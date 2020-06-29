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"Тем, кто не сделал этого, скажу...": Монсон исполнил долг гражданина, проголосовав по поправкам

29 июня 2020, 22:00  •  20 • Политика
Известный боец ММА Джефф Монсон, который имеет российское гражданство, принял участие в голосовании, поддержав поправки в Конституцию. Спортсмен остался доволен уровнем организации голосования и призвал всех жителей России исполнить свой долг гражданина.
Я исполнил свой долг гражданина России. А тем, кто ещё не сделал этого, скажу: всегда активно участвуйте в жизни своей страны, - цитирует его телеканал 360.
Монсон похвалил Центризбирком и сотрудников УИКов, которые смогли грамотно организовать мероприятие. Боец ММА подчеркнул, что на избирательном участке было чисто, а члены УИК и посетители были в масках.
Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию проходит с 25 июня. При этом уже стали появляться сведения о провокациях. Так, например, активист движения "Голос" проголосовал дважды (на участке и электронно), после чего пожаловался на своё же нарушение.

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