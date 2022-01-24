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"Тем, кто не сбежит…": Бойцов в Киеве учат воевать на столетних пулемётах Дегтярёва

24 января 2022, 14:05  •  91 • В мире
Украинских резервистов научили обращаться с почти 100-летними пулеметами.
Киевских резервистов учат обороне на древних пулеметах образца 1927 года. Фото в качестве подтверждения привел в своем телеграм-канале украинский активист Сергей Коротких.
Он сообщил, что на одной из лекций украинским бойцам показали, как обращаться с довоенным пехотным пулеметом. Коротких не преминул сыронизировать по этому поводу. Он предположил, что на втором занятии бойцам территориальной обороны покажут "Максим" 1883 года и винтовку Бердана 1870 года.
"Тем, кто не сбежит, на третьем будет праща и лук. А все потому, что новенькие британские гранатометы увезут на склады Львова, что бы после продать в Африку", — заметил он.
Скриншот Telegram/ Макс Бужанский
В свою очередь депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский выразил недоумение методикой обучения ретро-пулеметчиков.
"Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939–1940 годов. – прим. ред.)?" – задался вопросом парламентарий в своем телеграм-канале.
Отметим, что пулемет Дегтярева, замеченный на лекции украинских резервистов, стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.
Напомним, что в Незалежной с 1 января вступил в силу закон об основах национального сопротивления. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности страны.

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