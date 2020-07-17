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"Телевизор, газеты, перчатки": Жириновский заявил об "издевательствах" над Фургалом в СИЗО

17 июля 2020, 23:00  •  39 • Политика
Жириновский рассказал об "издевательствах" над Фургалом в СИЗО. "Дали перчатки - выбрали те, что спровоцировали аллергию. Это же издевательство", - заявил лидер ЛДПР.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, являющийся членом партии ЛДПР, подвергается "издевательствам" в СИЗО. Об этом заявил бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, Фургалу создали "невыносимые" условия. Ему предоставили телевизор, но не дали антенну, выдали газеты, но ни одной свежей. Даже средства защиты, по словам главы ЛДПР, и те оказались с подвохом.
Дали перчатки - выбрали те, что спровоцировали аллергию. Это же издевательство, - написал Жириновский в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что о данных фактах ему стало известно после того, как Фургала посетила в "Лефортово" Общественная наблюдательная комиссия. Жириновский подчеркнул, что подобное обращение с членом его партии намекает на то, что с делом против Фургала не всё чисто.
Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области. Глава региона свою вину не признаёт.

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