|
"Телами патриотов будем закладывать": Украинский "эксперт" дал Зеленскому максимум год до военного переворота
12 июля 2019, 22:39 • 106 • Политика
Украинский "эксперт" Алексей Арестович дал президенту Украины Владимиру Зеленскому максимум год власти, выразив мнение, что его свергнут в ходе военного переворота. "Телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ", - стращает избранного лидера очередным Майданом Арестович.
Об этом "эксперт" заявил в эфире 4 канала. В своём выступлении Арестович принялся говорить, что Зеленский не сможет продержаться в президентском кресле до конца срока и его свергнут в ходе военного переворота.
Далее Арестович, известный киевский пропагандист, дал нынешнему лидеру не более года - дескать, именно столько осталось ему править страной. При этом, пишет "ПолитЭксперт", он выразил уверенность, что заступиться за Зеленского будет некому - якобы его сторонники "не захотят умирать" за него.
После этого "эксперт" постращал зрителей тем, что в течение трёх следующих лет России достанутся ещё некоторые территории Украины, а Венгрия может "отщипнуть" земли в Закарпатье. "И снова, как в 14-м, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года", - в итоге заявил Арестович.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2019, 03:39
|
06 июля 2019, 20:09
|
07 июля 2019, 12:24
|
09 июля 2019, 01:54
|
11 июля 2019, 01:09
|
08 июля 2019, 11:24
|
07 июля 2019, 09:24