"Телами патриотов будем закладывать": Украинский "эксперт" дал Зеленскому максимум год до военного переворота

Об этом "эксперт" заявил в эфире 4 канала. В своём выступлении Арестович принялся говорить, что Зеленский не сможет продержаться в президентском кресле до конца срока и его свергнут в ходе военного переворота.

Далее Арестович, известный киевский пропагандист, дал нынешнему лидеру не более года - дескать, именно столько осталось ему править страной. При этом, пишет "ПолитЭксперт", он выразил уверенность, что заступиться за Зеленского будет некому - якобы его сторонники "не захотят умирать" за него.

После этого "эксперт" постращал зрителей тем, что в течение трёх следующих лет России достанутся ещё некоторые территории Украины, а Венгрия может "отщипнуть" земли в Закарпатье. "И снова, как в 14-м, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года", - в итоге заявил Арестович.