Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украине нужен не актер, а генерал!": Шахназаров о НЕАДЕКВАТНОМ поведе...
Как расследовали убийства журналистов в Донбассе
В Совфеде призвали не нагнетать панику из-за возможных новых санкций США
"Черный нотариус" нарисовал подписи оппозиции в Москве (Руслан Осташк...
Главная / Политика

"Телами патриотов будем закладывать": Украинский "эксперт" дал Зеленскому максимум год до военного переворота

12 июля 2019, 22:39  •  106 • Политика
Украинский "эксперт" Алексей Арестович дал президенту Украины Владимиру Зеленскому максимум год власти, выразив мнение, что его свергнут в ходе военного переворота. "Телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ", - стращает избранного лидера очередным Майданом Арестович.
Об этом "эксперт" заявил в эфире 4 канала. В своём выступлении Арестович принялся говорить, что Зеленский не сможет продержаться в президентском кресле до конца срока и его свергнут в ходе военного переворота.
Далее Арестович, известный киевский пропагандист, дал нынешнему лидеру не более года - дескать, именно столько осталось ему править страной. При этом, пишет "ПолитЭксперт", он выразил уверенность, что заступиться за Зеленского будет некому - якобы его сторонники "не захотят умирать" за него.
После этого "эксперт" постращал зрителей тем, что в течение трёх следующих лет России достанутся ещё некоторые территории Украины, а Венгрия может "отщипнуть" земли в Закарпатье. "И снова, как в 14-м, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года", - в итоге заявил Арестович.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 22:39
Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Американец о гибели подлодки
11 июля 2019, 23:54
Вернуть в срок: задолженность по зарплатам будут гасить без суда
12 июля 2019, 09:39
Пушков обвинил Зеленского в поддержке радикалов
12 июля 2019, 22:39
Матерящиеся телеканалы Украины и Грузии не смогли провести антироссийский телемост
12 июля 2019, 22:39
"Это уже ничем не смоешь": Митинг грузинских виноделов против гендиректора "Рустави 2" назвали сильно запоздалым
12 июля 2019, 22:39
В Кремле оценили идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июля 2019, 09:39
Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имее...
12 июля 2019, 03:09
Не "Комсомолец" и не "Лошарик": Финны заинтригованы затопленным р...
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли раз...
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименован...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2019, 03:39
"Он и своей-то стране не может ничего добиться": Соловьёв об "ультиматуме" Зеленского
06 июля 2019, 20:09
В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ
07 июля 2019, 12:24
«Обосновать неприязнь»: в Брюсселе назвали Россию помехой в борьбе с угрозами безопасности ЕС
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
11 июля 2019, 01:09
Искали неделю: Таинственно пропавшую на греческом острове учёную обнаружили в природной могиле
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
07 июля 2019, 09:24
"Сколько Киев заплатил?": В Совфеде предсказали следующий шаг Украины по нефти из США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.