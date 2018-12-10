"Тела выгрузили, БТР уехал": В донецких СМИ сообщили о подготовке провокации ВСУ "с мертвечиной"

Бойцы Донбасса зафиксировали, что украинская сторона готовит провокацию против ДНР. Сообщается, что возле селения Новотроицкое украинские военные выгрузили из бронетранспортера тела погибших, чтобы это запечатлели как последствия обстрелов на линии разграничения. "Тела выгрузили, БТР уехал", - рассказал один из представителей ополчения ДНР.

Издание "Донбасс Сегодня" со ссылкой на заявление НМ ДНР сообщает о подготовке украинской стороной "театральной постановки" с убитыми. Как говорится в сообщении, силовики ВСУ на бронетранспортере привезли тела погибших в район селения Новотроицкое.

По информации бойцов ДНР, из военной машины украинские военные выгрузили несколько тел погибших, после чего БТР уехал.

По версии донецкой стороны, это сделано, чтобы обвинить ДНР в ведении обстрелов на линии разграничения.

Отмечается, что по неподтвержденным данным, близ указанного района находится съемочная группа одного из СМИ для снятия сюжета о якобы погибших в боях.

"Мы не исключаем, что такая "театральная постановка" проводится с целью лживого обвинения нас в ведении огня по позициям ВСУ и гибели их боевиков", - цитирует "Донбасс Сегодня" заявление представителя ополчения.

При этом в ДНР уверяют, что подразделения бойцов народной республики огня не открывают и продолжают наблюдение.