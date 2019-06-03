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"Тель-Авив и Вашингтон стараются разжечь ситуацию" в Сирии, вмешав Россию - эксперт

03 июня 2019, 12:54  •  96 • Политика
Политолог объяснил журналистам, что на практике означает американо-израильское предложение России по САР. "Тель-Авив и Вашингтон стараются разжечь ситуацию" , вмешав Россию, полагает эксперт.
Власти США вместе с Израилем намерены предложить России сделку – они признают легитимность президента Башара Асада и снимают санкции со страны, в том случае, если российские власти будут сдерживать влияние Ирана в этой стране, сообщает газета Asharq Al-Awsat.
Это предложение будет официально выдвинуто России на трехсторонней встречи в Иерусалиме, где будет обсуждаться дорожную карта и восстановление Сирии.
На встречу прибудет секретарь Совбеза Росмии Николай Патрушев, советник по нацбезопасности США Джон Болтон, председатель Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.
"Федеральному агентству новостей" заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал, что скрывается за американо-израильским предложением.
По его мнению, "Тель-Авив и Вашингтон стараются разжечь ситуацию в регионе". Он указал на то, как Тегеран демонстрирует спокойствие и выдержку, тем самым способствует поддержанию стабильности в САР. А вот американские союзники союзники пытаются расшатать там обстановку.

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