Власти США вместе с Израилем намерены предложить России сделку – они признают легитимность президента Башара Асада и снимают санкции со страны, в том случае, если российские власти будут сдерживать влияние Ирана в этой стране, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Это предложение будет официально выдвинуто России на трехсторонней встречи в Иерусалиме, где будет обсуждаться дорожную карта и восстановление Сирии.

На встречу прибудет секретарь Совбеза Росмии Николай Патрушев, советник по нацбезопасности США Джон Болтон, председатель Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

"Федеральному агентству новостей" заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал, что скрывается за американо-израильским предложением.

По его мнению, "Тель-Авив и Вашингтон стараются разжечь ситуацию в регионе". Он указал на то, как Тегеран демонстрирует спокойствие и выдержку, тем самым способствует поддержанию стабильности в САР. А вот американские союзники союзники пытаются расшатать там обстановку.