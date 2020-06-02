"Технотронная эра": Чиновники запустили в России секретный план Бжезинского

Автор:

Хомяков Владимир

К примеру, стоило Никите Михалкову очень осторожно и совсем чуть-чуть коснуться тех, кто с высокой вероятностью стоит за охватившим мир "ковидобесием", и их человеконенавистнических планов, как на него набросилась с обвинениями и проклятиями целая толпа разнокалиберных либерастов всех мастей. Стоило нескольким интернет-ресурсам поднять ту же тему, и – ужас какой! – усомниться в естественном происхождении вируса, честности ВОЗ и безопасности тотальных вакцинаций, навязываемых миру ещё до создания вакцины, как с чьей-то серьёзной подачи Генпрокуратура потребовала все эти ресурсы заблокировать. Ибо всё, что не соответствует решениям финансируемой Гейтсом и фондом Рокфеллера ВОЗ – есть "фейк".

В общем, ох как небезопасно в наши дни стало говорить правду, особенно – не совпадающую с позицией "сильных мира сего" и с тем, что вещает телевизор! Но я всё же попробую. Ибо упорное игнорирование очевидного и отнесение ряда "карантинных" действий (сопоставимых по разрушительной силе с хорошей войной) исключительно на счёт глупости ряда губернаторов и депутатов может в самом непродолжительном времени обернуться для всех нас таким будущим, до которого лучше всего не дожить.

Ни один нормальный человек не верит в теорию заговоров,

пока не становится её частью.

(Доминик Стросс-Канн)

Можно сколько угодно через губу упрекать обеспокоенных судьбой страны людей в увлечённости конспирологией, теорией заговора и т.п., пытаясь подать их обществу как маргиналов и "ненаучных фантастов".

Взять хотя бы пресловутый "план Даллеса", само существование которого упорно отрицается и постсоветским официозом, и разного рода либеральными псевдоисториками. Якобы всё это – лишь сочинённая кагэбэшными пропагандистами страшилка для народа, запущенная с целью демонизировать США. Хорошо, пусть так. Но стоит ознакомиться с текстом и сопоставить его с нашей недавней реальностью, как "антиконспирологические" аргументы рассыпаются в прах.

Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников… Честность и порядочность будут осмеиваться и станут никому не нужны. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности… Главную ставку всегда будем делать на молодёжь… И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы… превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества.

Попробуйте найти здесь хотя бы один пункт, который не был бы реализован в нашей сегодняшней реальности. Не найдёте. А посему, даже если считать "план Даллеса" разработкой советских пропагандистов, то следует признать, что перед нами подлинное пророчество – да такое подробное и стопроцентно исполнившееся, что все ванги с нострадамусами нервно курят в коридоре. Или признать, что "план Даллеса" – чистая правда.

Всякая власть есть непрерывный заговор.

(О. де Бальзак)

А вспомнилось нынче мне про "план Даллеса" потому, что в последних "антикоронавирусных" мерах, связанных с "цифровизацией", не то что угадываются, а буквально читаются дословно планы, изложенные в другой, менее известной книге, которую назвать "выдумкой советских пропагандистов" вряд ли возможно. Эта книга носит название "Технотронная эра" и принадлежит такому известному персонажу, как смертельный враг нашей страны Збигнев Бжезинский – человек, долгие годы являвшийся одним из главных идеологов внешней политики США. В ней он предрекает приход идущей на смену индустриальной эпохе "технотронной эры" и призывает для подготовки и максимального использования её в своих интересах объединить усилия США, Евросоюза и Японии.

Именно эти предложения Бжезинского, поддержанные в 1972 году одной из влиятельнейших транснациональных структур – Бильдербергским клубом, привело к созданию в 1973 году по инициативе Дэвида Рокфеллера "Трёхсторонней комиссии", призванной консультировать и направлять ведущие мировые державы к "правильному" будущему. Вошёл, естественно, в "Трёхстороннюю комиссию" и Збигнев Бжезинский, являвшийся с 1973 по 1976 год её исполнительным директором.

Збигнев Бжезинский долгие годы был одним из главных идеологов внешней политики США. Фото: Zhang Jun / Globallookpress

"Технотронная эра" – весьма малодоступная для массового читателя книга. Изданная единственный раз на русском языке весьма малым тиражом, она даже не поступала в продажу, а разошлась исключительно по "кому надо", поэтому прочитать её полностью и сегодня проблематично. Однако отдельные ключевые положения всё же просачиваются, и списать их сегодня на несостоятельные конспирологические теории никак не получится. Приведу лишь три фрагмента из теории Бжезинского о грядущей "технотронной эре".

"Большой Брат" следит за тобой!

(Дж. Оруэлл)

Во-первых, в "технотронную эру", пишет этот "главный могильщик СССР", значительно возрастут возможности социального и политического контроля над личностью. В частности:

Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека. Соответствующие государственные органы будут иметь мгновенный доступ к этим файлам.

Если, по аналогии с "планом Даллеса", сопоставить эту задачу с тем, что творят сегодня, например, московские власти, а также с законами, принимаемыми Госдумой в интересах пресловутой "цифровизации", создаётся впечатление, что планы Бжезинского воплощаются сегодня в России столь же скрупулёзно, как писания Ленина во времена КПСС.

Первым шагом стала, конечно, принудительная изоляция граждан, разительно напоминающая домашний арест, но только без постановления суда и браслета на ноге.

Затем – противоречащий Конституции запрет на передвижение, идиотские "цифровые пропуска" через мэрию и даже фактическое аннулирование решением мэра наших уже оплаченных (нами или Государством) проездных и социальных карт.

Следующим шагом стала закупленная мэром у NtechLab (партнёр "Ростеха") за 3,2 млн долларов система распознавания лиц, позволяющая при помощи понатыканных по городу 200 тысяч камер отслеживать каждый шаг каждого человека. И наконец, жирную точку в этой цепочке поставил принятый недавно Госдумой закон о создании всеобщего реестра, содержащего все возможные сведения о каждом из граждан, которые отныне будут поименованы по "индивидуальным идентификационным номерам".

Проверка наличия цифровых пропусков в Москве. Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

А теперь перечитаем ещё раз фрагмент из книги Бжезинского, и становится совершенно ясно, что именно это самое с нами только что и проделали, причём – вопреки всем законам и без какого-либо нашего согласия. И что истинной целью была не какая-то "борьба с коронавирусом", а именно непрерывный контроль за каждым гражданином.

Власть чисел тем могущественнее,

чем меньше в них разбираются.

(Вольтер)

Во-вторых, должно произойти существенное изменение самой сущности и задач самой власти.

Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию. Существующие органы власти будут заменены учреждениями по управлению предкризисными ситуациями, задачей которых будет упреждающее выявление возможных социальных кризисов и разработка программ управления этими кризисами.

То есть существующие органы власти (все её ветви) кардинально поменяют своё назначение и цели. Они даже в идеальном варианте станут всего лишь "кризисными центрами", занятыми перенаправлением в нужную сторону возникающих социальных кризисов (или их организацией, что подразумевается) для получения нужного им результата.

Истинной же властью станут не какие бы то ни было выбранные или назначенные начальники, а тот узкий круг лиц, который будет не просто получать информацию, а её контролировать. То есть обладать всей полнотой оной, возможностью транслировать её всем прочим, а если надо – то и корректировать её в зависимости от своих целей. То есть дозировать и корректировать по своему усмотрению то, что в математической задаче определяется словом "Дано", специально заданная версия которого позволяет при самом правильном алгоритме решения задачи (политической, экономической, юридической, управленческой – всё равно) получить тот результат, который обладателю информации нужен.

Кстати, никто не гарантирует, что эта качественно новая "информационная власть" будет находиться в руках наших (ну, или, скажем так, "условно наших"), а не зарубежных элит.

Всякая власть исходит от народа.

И никогда уже к нему не возвращается.

(Габриэль Лауб)

Наконец, в-третьих.

Это породит тенденции на несколько последующих десятилетий, которые приведут к технотронной эре – диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены существующие ныне политические процедуры.

Вот оно и главное слово сказано – диктатура. Напомнить определение этого понятия тому, кто забыл? Диктату́ра (лат. dictatura) – форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит одной политической позиции, за которой стоит либо один человек (диктатор), либо правящая группа лиц. Той самой, которая всю полноту информации о каждом из нас контролировать будет.

Действовать Государство будет по воле большинства – ведь на то у нас и демократия. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress

А что там у нас одним из последних законов принято и подписано? Закон, позволяющий дистанционное электронное голосование на любых выборах и даже при референдуме – как высшее проявление народовластия. То есть голосование отныне сводится к пустой формальности, поскольку контролирующий информационное пространство и электронный ресурс, через который идёт голосование и подводятся итоги, простым нажатием кнопки может задать любые результаты по голосованию за что угодно. Например, за ту же пресловутую добровольно-принудительную "чипизацию всей страны"…

Причём решение принято будет "всеобщим голосованием" и с 90%-ным результатом "за". Ах, вы и все ваши знакомые голосовали против? Ну, так значит, все они как раз и входят в голосовавшие против 10%, не понимающих своего счастья. Но действовать Государство будет по воле большинства – ведь на то у нас и демократия!

Умные не обижаются, а делают выводы.

(Агата Кристи)

Если горбачёвские "реформаторы социализма" и наследовавшие им "гайдаровцы", пусть даже не веря в "план Даллеса", реализовывали его последовательно и пункт за пунктом, то кем мы их сегодня называем? Правильно – ПРЕДАТЕЛЯМИ и МЕРЗАВЦАМИ!

Но тогда есть все основания задуматься, кем считать тех, кто пункт за пунктом реализует сегодня планы Бжезинского по созданию "технотронной эры". Особенно, если припомнить его известные слова, звучащие как программная цель всего этого процесса:

Новый мировой порядок создаётся против России, за счёт России и на обломках России.

А вы говорите – "конспирология"…