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"Технология известная и грязная": Пегов рассказал, кто должен был стать жертвой теракта в Крыму

11 июня 2020, 09:00  •  32 • Политика
Жертвами сорванного ФСБ России теракта в Симферополе, вероятнее всего, должны были стать крымские татары. Такое мнение в среду высказал военкор Семён Пегов.
Именно представители этого народа в основном торгуют на рынке, где должны были прогреметь взрывы. Пегов полагает, что организаторы теракта хотели вызвать среди крымских татар волну возмущения и спровоцировать антироссийские выступления.
Технология известная и грязная. Одна из стратегических целей организаторов - создание напряжения и радикально негативного фона накануне голосования за поправки в Конституцию и проведения парада, - пишет журналист в своём Telegram-канале War Gonzo.
Скриншот: Telegram/WarGonzo
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала пятерых экстремистов, которые готовили взрыв на рынке в Симферополе. Все задержанные - граждане России. Федеральная служба безопасности отметила, что боевики связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе. У них были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие. Кроме того, было установлено, что задержанные распространяли в интернете пропаганду экстремистской и террористической деятельности.

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