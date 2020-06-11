"Технология известная и грязная": Пегов рассказал, кто должен был стать жертвой теракта в Крыму

Именно представители этого народа в основном торгуют на рынке, где должны были прогреметь взрывы. Пегов полагает, что организаторы теракта хотели вызвать среди крымских татар волну возмущения и спровоцировать антироссийские выступления.

Технология известная и грязная. Одна из стратегических целей организаторов - создание напряжения и радикально негативного фона накануне голосования за поправки в Конституцию и проведения парада, - пишет журналист в своём Telegram-канале War Gonzo.

Скриншот: Telegram/WarGonzo

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала пятерых экстремистов, которые готовили взрыв на рынке в Симферополе. Все задержанные - граждане России. Федеральная служба безопасности отметила, что боевики связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе. У них были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие. Кроме того, было установлено, что задержанные распространяли в интернете пропаганду экстремистской и террористической деятельности.