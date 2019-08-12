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"Технические причины" помешали встрече Путина с Рухани и Алиевым
12 августа 2019, 22:54 • 49 • Политика
Как заявил Дмитрий Песков, встрече Владимира Путина с Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым помешали "технические причины".
На этой неделе должна была пройти встреча на высшем уровне, в которой принимают участие лидер России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и глава Азербайджана Ильхам Алиев. Однако стороны приняли решение перенести диалог на другое время.
Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча не состоится по "техническим причинам". В прошлый раз в аналогичном формате лидеры трёх стран собирались в Тегеране в 2017 году.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани поставил США жёсткий ультиматум по санкциям. Он выразил готовность сесть за стол переговоров только в случае отмены американских санкций.
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