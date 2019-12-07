"Тебя уже не будет": Экс-депутат Рады с автоматом призвала выходить на новый Майдан - фото

Экс-депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол взяла в руки автомат и призвала украинцев 8 декабря выходить на новый Майдан. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале женщины-политика.

В ролике Татьяна Черновол находится в каком-то подвале и позирует перед камерой в красном платье и с автоматом АК-47 в руках. Под марш украинских националистов женщина-политик созывает людей на новый Майдан.

По словам Татьяны Черновол, Украина твёрдо стоит на ногах и "успешно борется". При этом не уточняется с чем. Экс-депутат призывает украинцев выходить 8 декабря на Майдан и тоже бороться, опять-таки неизвестно с чем.

"Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет", - обнадёжила женщина-политик.

Напомним, что 9 декабря в Париже должны состояться переговоры "нормандской четвёрки" по урегулированию конфликта в Донбассе. Украинские националисты называют мирные инициативы капитуляцией и грозят президенту Украины Владимиру Зеленскому свержением и расправой.

Фото: скриншот vk.com/id202229604