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"Тебя уже не будет": Экс-депутат Рады с автоматом призвала выходить на новый Майдан - фото

07 декабря 2019, 12:39  •  302 • Политика
Украинский политик Татьяна Черновол с автоматом в руках призвала выйти на Майдан. "Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет", - заявила она.
Экс-депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол взяла в руки автомат и призвала украинцев 8 декабря выходить на новый Майдан. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале женщины-политика.
В ролике Татьяна Черновол находится в каком-то подвале и позирует перед камерой в красном платье и с автоматом АК-47 в руках. Под марш украинских националистов женщина-политик созывает людей на новый Майдан.
По словам Татьяны Черновол, Украина твёрдо стоит на ногах и "успешно борется". При этом не уточняется с чем. Экс-депутат призывает украинцев выходить 8 декабря на Майдан и тоже бороться, опять-таки неизвестно с чем.
"Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет", - обнадёжила женщина-политик.
Напомним, что 9 декабря в Париже должны состояться переговоры "нормандской четвёрки" по урегулированию конфликта в Донбассе. Украинские националисты называют мирные инициативы капитуляцией и грозят президенту Украины Владимиру Зеленскому свержением и расправой.
Фото: скриншот vk.com/id202229604

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