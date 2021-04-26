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"Тебя позвали! Иди и говори!": Донбасс напомнил Зеленскому о главном обещании
26 апреля 2021, 09:10 • 238 • Политика
Устав от постоянных "переобуваний" президента Украины Владимира Зеленского, Донбасс напомнил ему о главном обещании. "Тебя позвали! Иди и говори!", - не выдержал официальный представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.
Ранее Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину встретиться в Донбассе для обсуждения ситуации вокруг гражданской войны. В ответ в Кремле отметили, что украинский президент может приехать в Москву, если сильно хочет поговорить с Путиным, однако ему напомнили о том, что договариваться надо с участниками конфликта – с ДНР и ЛНР, а не с третьей стороной. В Киеве же после этого стали юлить, заявляя, что, мол, негоже украинскому президенту в Москву ездить, а договариваться с ДНР и ЛНР тем более.
После очередных ужимок украинской стороны не выдержали в ЛНР. В частности, Родион Мирошник напомнил Зеленскому его же слова, когда он обещал ради мира в стране договориться, "хоть с чертом лысым договориться, лишь бы не умирал ни один человек".
"А что ж теперь не так?! Черти другой системы??? Тебя позвали в Донбасс! Иди и говори!", - написал он в своём Telegram_канале.
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