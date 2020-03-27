"Тебя настигла карма": Облизавший унитаз тиктокер свалился с коронавирусом

Ведущий популярного шоу "Доброе утро, Великобритания" Пирс Морган рассказал в эфире о тиктокере из Калифорнии Ларце. Парень решил хайпануть на самой популярной сейчас теме. Сначала он принял участие в челлендже, где облизывал миски от мороженого в супермаркете, а потом решил "усилить эффект". Ларц несколько раз провёл языком по унитазу в общественном туалете.

Ролик собрал множество просмотров, но сейчас он недоступен. Автор удалил видеозапись, пишет Daily Mail.

"Мой тест на коронавирус оказался положительным", – сообщил Ларц своим подписчикам спустя пять дней после съёмок челленджа.

Пирс Морган в своём утреннем шоу не удержался от неодобрительных комментариев.

"Это твоя карма, Ларц. Карма – странная вещь. Если вы будете вести себя таким безрассудным и идиотским образом, она настигнет вас", – произнёс Морган.

Он добавил, что не получает никакого удовольствия, рассказывая о заразившемся парне и ему подобных. Поведение Ларца телеведущий назвал "актом безрассудной глупости" и предложил зрителям прикинуть, скольких людей мог тиктокер заразить до того, как у него проявились первые симптомы.