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"Тебя настигла карма": Облизавший унитаз тиктокер свалился с коронавирусом

27 марта 2020, 20:35  •  150 • В мире
Челлендж в TikTok не прошёл для 21-летнего пользователя с ником Ларц (Larz) бесследно. Он, как и другие "бесстрашные" американцы, захотел бросить вызов коронавирусу и облизал унитаз в общественном туалете. Через пять дней парень рассказал подписчикам, что свалился с коронавирусом. "Тебя настигла карма", – неодобрительно прокомментировал поступок блогера ведущий популярного шоу на ТВ.
Ведущий популярного шоу "Доброе утро, Великобритания" Пирс Морган рассказал в эфире о тиктокере из Калифорнии Ларце. Парень решил хайпануть на самой популярной сейчас теме. Сначала он принял участие в челлендже, где облизывал миски от мороженого в супермаркете, а потом решил "усилить эффект". Ларц несколько раз провёл языком по унитазу в общественном туалете.
Ролик собрал множество просмотров, но сейчас он недоступен. Автор удалил видеозапись, пишет Daily Mail.
"Мой тест на коронавирус оказался положительным", – сообщил Ларц своим подписчикам спустя пять дней после съёмок челленджа.
Пирс Морган в своём утреннем шоу не удержался от неодобрительных комментариев.
"Это твоя карма, Ларц. Карма – странная вещь. Если вы будете вести себя таким безрассудным и идиотским образом, она настигнет вас", – произнёс Морган.
Он добавил, что не получает никакого удовольствия, рассказывая о заразившемся парне и ему подобных. Поведение Ларца телеведущий назвал "актом безрассудной глупости" и предложил зрителям прикинуть, скольких людей мог тиктокер заразить до того, как у него проявились первые симптомы.
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