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"Тебя надо публично расстрелять": Адвокат заявил о давлении на защищавшего русских в Казахстане

12 октября 2020, 18:50  •  73 • Политика
Арестован Ермек Тайчибеков, который ранее открыто призывал к воссоединению России и Казахстана. А также отмечал политику Казахстана по дерусификации. Сегодня защитник русских в Казахстане находится под стражей, а его адвокат заявляет о психологическом давлении на клиента.
Казахстанский общественный деятель и правозащитник Ермек Тайчибеков был задержан в конце сентября, а накануне арестован. Для окружения произошедшее стало неожиданностью.
Тайчибеков известен своими призывами о воссоединении Казахстана и России. Сегодня за политические убеждения его преследуют. Так, адвокат общественного деятеля Галым Нурпеисов в беседе с "Новороссией" сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью Тайчибекова порталу "Украина.ру", где активист говорил о проблеме дерусификации Казахстана. Более того, он подчёркивал, что дерусификация - это официальная политика властей страны.
Кроме того, в материалах есть отсылка к экспертному мнению Тайчибекова, прозвучавшему в эфире русскоязычного израильского телеканала ItonTV. В беседе с журналистами Тайчибеков обвинил казахскую общину в локальном казахско-дунганском конфликте.
Галым Нурпеисов добавил, что следователи оказывают давление на активиста. Кроме того, подчеркнул, что встретиться со своим клиентом он смог лишь спустя сутки после задержания. На вопрос, как следователи давили, адвокат ответил:
"При первичном допросе, когда нельзя вмешиваться третьим лицам, зашёл человек, представившийся руководителем отдела, и сказал, что его (Тайчибекова - ред.) нужно публично расстрелять".
Когда Тайчибекова вывели в коридор, тот же самый мужчина снова произнёс фразу: "Тебя надо публично расстрелять". Сам Ермек расценивает произошедшее как давление. Он написал заявление об отводе следователя, который не смог работать беспристрастно. Однако жалоба, по словам адвоката, "растворилась... потерялась".

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