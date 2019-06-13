"Тебя бьют, а ты не отвечай": Начальник Генштаба ВСУ рассекретил, чего не может случиться в Донбассе

После того как представитель Киева в Минске Леонид Кучма заявил о запрете на ведение ответного огня в Донбассе, на Украине понеслись одни провокационные заявления за другими. Подключились и в штабе ООС, свою точку зрения озвучил и президент Незалежной Владимир Зеленский, пообещав, что украинские военные будут давать "жёсткий ответ".

Всё это в итоге можно свести к одному печальному факту - мира в Донбассе пока ждать не приходится. Ведь даже во время объявленных и согласованных контактной группой в Минске перемирий ВСУ продолжают обстреливать мирных граждан ДНР и ЛНР.

Свои "пять копеек" вставил и новый начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. В интервью "ВВС Украина" он заявил, что никто не давал команды украинским военным в Донбассе "не стрелять".

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах", - пояснил он.

При этом Хомчак рассекретил, кем и как отдаются приказы в ВСУ.

"Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой, - поясняет глава Генштаба. - И таких команд не было. Таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал".

Больше того, он случайно проговорился и сообщил о том, чего не может пока случиться в Донбассе точно: подтвердил, что прекращать огонь украинские военные в регионе не намерены.

"И знаю точно, что командиры там в штабе ООС таких команд не давали и не дадут".

"Тебя бьют, а ты не отвечай, - удивился такой постановке вопроса Хомчак. - Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст".

Он, к слову, напомнил и о постоянно сорванных перемириях и о приказах прекращения огня в регионе. Но ожидаемо всю вину за это переложил на ополченцев. Впрочем, и об обострении ситуации в Донбассе предпочитает помалкивать и уверяет, что там идут "боевые будни".

"Сказать, что там идет какое-то обострение, которое может ввести в панику народ нашего государства, то такого обострения нет, - пытается уверить Хомчак. - Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон".