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"Те же, что и для ВИЧ-инфекции": Онищенко рассказал, какими препаратами собираются бороться с коронавирусом

27 января 2020, 23:54  •  113 • В мире
Бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, готовы ли российские медики к встрече с новым типом коронавируса. По словам Онищенко, от него уже есть лекарства. В эфире "Эха Москвы" он заявил, что существует около 30 препаратов, которыми пытаются воздействовать на вирус. Часть из них такие же, что и "для лечения ВИЧ-инфекции".
Геннадий Онищенко объяснил, как российские медики готовятся к встрече с новым типом пневмонии и какими препаратами собираются бороться с ней. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что уже есть около 30 препаратов, которыми пытаются воздействовать на вирус. Часть из них такие же, как и для ВИЧ-терапии
"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. Из них 12 - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию", - заявил Онищенко.
Согласно обновлённой статистике, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тысячи человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423 человека, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и её административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновлённой статистике, уже 21 человек, из них один умер.

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