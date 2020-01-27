"Те же, что и для ВИЧ-инфекции": Онищенко рассказал, какими препаратами собираются бороться с коронавирусом

Геннадий Онищенко объяснил, как российские медики готовятся к встрече с новым типом пневмонии и какими препаратами собираются бороться с ней. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что уже есть около 30 препаратов, которыми пытаются воздействовать на вирус. Часть из них такие же, как и для ВИЧ-терапии

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. Из них 12 - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию", - заявил Онищенко.

Согласно обновлённой статистике, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тысячи человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423 человека, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и её административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновлённой статистике, уже 21 человек, из них один умер.