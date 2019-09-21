Инцидент произошел 20 сентября, сообщает РИА Новости. Официальный представитель Белого дома, имя которого не называется, указал на важность переговоров Зеленского и Трампа, а также перечислил темы, которые будут обсуждать лидеры государств.

"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались Минских договоренностей", - цитирует чиновника агентство.

Кажется, он не заметил своей оговорки, заметив на уточняющий вопрос, что Трамп и Зеленский просто будут обсуждать выполнение Минских договоренностей.

Он подчеркнул, что США не признают Крым российским, поэтому этой темы на переговорах тоже коснутся.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм, а значит, является легитимным.