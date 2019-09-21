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"Те, кто оккупирует российские территории": Представитель Белого дома запутался в разговоре про Украину
21 сентября 2019, 11:54 • 91 • Политика
Официальный представитель американской администрации, отвечая на вопросы о встрече президента США Дональда Трампа и его коллеги Владимира Зеленского, допустил оговорку, обвинив Украину в захвате российских территорий.
Инцидент произошел 20 сентября, сообщает РИА Новости. Официальный представитель Белого дома, имя которого не называется, указал на важность переговоров Зеленского и Трампа, а также перечислил темы, которые будут обсуждать лидеры государств.
"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались Минских договоренностей", - цитирует чиновника агентство.
Кажется, он не заметил своей оговорки, заметив на уточняющий вопрос, что Трамп и Зеленский просто будут обсуждать выполнение Минских договоренностей.
Он подчеркнул, что США не признают Крым российским, поэтому этой темы на переговорах тоже коснутся.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм, а значит, является легитимным.
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