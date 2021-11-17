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"Те, кого пощадил COVID…": Le Figaro указало на признаки будущей зимней вспышки
17 ноября 2021, 02:25 • 99 • В мире
Зимой 2021-2022 годов во Франции ждут возвращения в популяцию так называемых зимних вирусов. Специалисты объясняют: пандемия коронавируса год назад замедлила распространение привычных инфекций, но они и не думали никуда исчезать.
В издании Le Figaro заметили признаки приближающейся зимней вспышки заболеваний. Причём речь не идёт о коронавирусе: французские врачи прогнозируют рост известных заболеваний - грипп, бронхиолит.
Уже сейчас треть поступающих с признаками бронхиолита детей кладут в больницу. Показатель госпитализаций в три раза превышает допандемийный уровень, указывают врачи.
Меры дистанцирования, ограничения и карантины смазали привычную картину заболеваемости, объясняют эксперты. Но в действительности инфекции, которые традиционно циркулировали осенью-зимой, никуда не исчезли. И те, кого пощадит COVID, могут столкнуться с иными недугами.
"Все педиатрические отделения в настоящее время сталкиваются с сильной эпидемией бронхиолита", - приводится в публикации мнение педиатра, профессора Жака Бруара.
О росте заражений говорит и специалист по гриппу.
"Таким образом, можно сказать, что пандемия COVID-19 косвенно вызвала ослабление нашего коллективного иммунитета", - пишет Le Figaro. "На уровне популяции групповой иммунитет действительно ослаб, поскольку в прошлом году почти никто не заразился, - отмечает Винсент Энуф, заместитель директора Национального справочного центра по респираторным инфекциям в Институте Пастера, по поводу гриппа. - Следовательно, в этом году вирус будет с большей лёгкостью циркулировать в популяции".
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