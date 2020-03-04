"Тайно высылают" и "Гена в курсе": Коронавирус в России - сколько заболевших на самом деле

Выступая на заседании правительства в Ново-Огарёво, глава государства сообщил, что вся дезинформация, все фейки о распространении в России коронавируса, согласно докладам ФСБ, вбрасываются из-за границы.

Ничего, слава Богу, у нас пока критического не происходит, - добавил президент.

При этом Владимир Путин предложил единственный способ борьбы с фейками о коронавирусе: выдавать своевременную и всеобъемлющую информацию о реальной ситуации с заболеванием в нашей стране.

"Противопоставить этому можно только одно - своевременную, достоверную информацию для граждан, - подчеркнул президент. - Люди должны знать о реальной ситуации".

Сколько заболевших в России?

В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова озвучила цифры по заболевшим коронавирусом в России. По её словам, выявлено три случая. При этом двое пациентов - оба граждане Китая - уже выздоровели, а еще один - российский гражданин, приехавший из Италии, пока проходит лечение.

Ещё три человека были эвакуированы с лайнера в Японии и находятся в Казани, добавила вице-премьер. У всех троих заболевание проходит в лёгкой форме.

"И те данные, которые я сейчас привела, - истинные данные, за которые мы официально отвечаем", - заверила Голикова.

Соцсети как источник фейков

В последнее время в Сети стали плодиться фейки о том, что в России "растёт число" заболевших коронавирусом. Конечно, находятся пользователи, которые верят подобным "достоверным данным". Царьград разбирался, как пользователей до смерти пытаются напугать фейками.

Многие авторы каналов в Telegram стараются не раскрывать свои данные и остаются анонимами. А это позволяет некоторым из них запускать в Сеть любую дезинформацию совершенно безнаказанно. Кроме того, источниками вбросов в мессенджере, а также в соцсетях стали боты. А главными объектами ботов стали родительские чаты школ и детских садов. Их цель - посеять панику среди пользователей.

Расследованием распространения фейковых сообщений о коронавирусе с понедельника, 2 марта, занялась компания Group-IB, специализирующаяся в области киберпреступлений.

По словам директора компании Ильи Сачкова, специалисты уже выявили факт искусственного распространения голосового сообщения. Атака проводилась при помощи ботов в соцсети "ВКонтакте", а также усиленно разгонялась вбросами в мессенджерах.

Самая восприимчивая аудитория, на которую и нацелены вбросы, - это "группы мам". Уже зафиксировано более десяти тысяч постов и репостов публикаций с фейковыми новостями об "эпидемии коронавируса".

Специалисты компании Group-IB сейчас ищут и исполнителей, и заказчиков этой "дезинформационной атаки".

Не только "неизвестные боты"

Распространением фейковой информации о ситуации с коронавирусом "успешно" занимаются и вполне определенные лица.

К примеру, скандально известная умением ставить диагноз сквозь замочную скважину Анастасия Васильева, глава Альянса врачей и "личный врач" Навального, сообщает, что "тесты на коронавирус в России" проводятся не так, как требуют протоколы ВОЗ, а на плазме крови.

И тут мы ищем какие-то свои пути вопреки здравому смыслу, - заявила она, однако проверить заявление не представляется возможным.

Да и сам блогер Навальный не забывает о ситуации с коронавирусом и продолжает рассказывать о нём в своих видеороликах, зачем-то проводя параллели с ситуацией 2009 года, когда была пандемия свиного гриппа. "В России власти врут, чтобы доказать, что нет большого количества заболевших коронавирусом. Наверное, это делается, чтобы им удалось провести своё голосование по поправкам к Конституции", - сообщает блогер, таже просто высказывая мнение, которое многие принимают за правду. А доказательства? Нет их.

Не упустил возможности "хайпануть" и Геннадий Гудков. "В Италии берут тесты на коронавирус у всех, кто хочет провериться. В России даже прилетевший из Ирана журналист не смог этого добиться. Китайцы нашли вирус уже у двух наших туристов. И после этого вы верите, что в России болеет только один человек? Снимите лапшу с ушей", - паникует бывший политик.

"Геннадий, вылезайте уже из погреба и читайте новости", - ответил Гудкову пользователь @bugagashhechhka.

А вот этот твит чуть ниже - просто типичная методичка, и таких сообщений в Сети распространяется всё больше.

"Знаешь, как у них в России называют COVID-19? - Коронавирус? Потому что у них метрическая система. - Нет, ОРВИ. Потому что у них скоро голосование по поправкам и 9 мая", - такой "анекдот" в Twitter рассказал некто Кондратий Кмих.

"У меня для вас две новости. Хорошая: эпидемии коронавируса в России не будет. И плохая: смертность от гриппа/ОРВИ/пневмонии как-то сама собой плавно и незаметно вырастет. А всё потому, что диагностировать коронавирус отечественным медикам у нас практически нечем, да и незачем.." - трагически сообщает подписчикам Вадим Жартун, безусловно, также не сообщая ничего реального. На самом деле, диагностика в России была отлажена раньше прочих, экспресс-тест появился чуть ли не сразу после того, как Китай начал сообщать об увеличивающемся числе заболевших.

"В Пекине у ещё одного пассажира, прибывшего из Москвы, диагностировали коронавирус. В России до сих пор нет эпидемии, потому что всех больных она тайно высылает в Китай. Многоходовочка такая", - "шутит" Владимир Матов. Шутка была бы прекрасной, если бы не истерия вокруг.

"Коронавирус выявили уже почти везде, кроме России. Но что-то мне подсказывает, что где-нибудь в Иркутской области уже сотни заболевших ходят по поликлиникам и лечатся от ОРВИ. Арбидолом, кагоцелом, эргофероном и оциллококцинумом", - уверяет @5th_kolonka "Пятая колонна". И снова заявление и никаких доказательств.

"Хорошо организованная паника"

Такого мнения придерживается известный врач и телеведущий Александр Мясников, по словам которого, "уханьский коронавирус" не настолько опасен, как о нём пишут СМИ. А вся истерия вокруг страшной пандемии - не более чем хорошо организованная паника, считает он.

В своём Telegram-канале доктор Мясников рассказал о неочевидных фактах, которые взбудораженная средствами массовой информации общественность просто не осознаёт. Он утверждает, что если бы не паника в СМИ, мир не только не вымер бы от инфекции, более того - мы бы её просто не заметили.

Мясников подчеркнул, что каждый год в мире заболевают гриппом и другими инфекциями сотни миллионов людей, а от осложнений только после гриппа умирают 650 тысяч человек в год. Поэтому по сравнению с этими цифрами "лишние" 100 тысяч заболевших и три тысячи умерших - просто капля в море.

Врач уверен, что даже если бы медики не принимали никаких профилактических мер и не делали анализы, смертность осталась бы на уровне естественной - 1-2% - и затронула бы пожилых и больных.

Впрочем, в нынешней панике Мясников видит и плюсы: "Мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и, может, станет умнее и бдительнее".

"На 99,9% это пустая угроза. Но реагировать обязаны"

Мясников неоднократно заявлял, что паника заставляет преувеличивать опасность коронавируса, а на самом деле заболевание не так страшно, как о нём говорят.

В результате доктору стали задавать вопросы, почему же тогда во всём мире и в нашей стране принимают беспрецедентные меры безопасности.

"Потому что "слово сказано", курок спущен и маховик запущен. По аналогии с терактами: телефонные звонки о заложенных в школу или больницу (самолёт) минах. Все знают, что на 99,9% это пустая угроза. Но реагировать обязаны: эвакуируем школы, обыскиваем здания, сажаем самолёт. Потом разбираемся, ищем телефонных террористов и прочее. Тут ровно так же: мы теперь не можем поступать иначе. Кстати, в профессиональной медицинской прессе как раз обсуждается влияние распространяемой в СМИ паники на действия правительств и международных организаций", - написал Александр Мясников.

Что происходит на самом деле? Хроники коронавируса

На утро среды, 4 марта, есть подозрение на коронавирус у двух наших сограждан, которые приехали в ОАЭ на соревнования. Команду отправили под карантин.

Заболевание распространилось уже на 73 страны. По данным ВОЗ, коронавирус за прошедшие сутки добрался до Португалии, Саудовской Аравии, Туниса, Марокко, Латвии, Андорры, Иордании и Сенегала. За пределами Китая заболело ещё около 10 тысяч человек, а 166 погибли. При этом в самом Китае количество заболевших продолжает снижаться.

В России отмечено лишь два случая заболевания - оба пациента выздоровели, однако несколько граждан России с вирусом были эвакуированы к нам из разных точек мира. Они получают лечение, опасений за жизнь и здоровье госпитализированных нет.

В мире в общей сложности заболело 92,1 тысячи человек, погибло от вируса 3,1 тысячи. В тяжёлом состоянии находятся более 7 тысяч. В то же время выздоровели 47,2 тысячи человек. Вероятно, больны чуть более 700 человек.

На втором месте по заболеваемости после Китая остаётся Южная Корея. Там количество заражённых продолжает стремительно увеличиваться. За прошедшие сутки их стало больше на 600 человек, общее число заболевших приближается к пяти тысячам человек.

Интересно, что в Китае, откуда началась эпидемия коронавируса, число заболевших идёт на спад. Там за сутки стало лишь на 125 человек больше больных. Всего же от коронавируса в Поднебесной ещё лечатся около 80 тысяч человек. Уже выздоровело 47 тысяч человек.

В США отмечена вторая смерть от коронавируса. Британия эвакуирует родственников дипломатов из Ирана, где, по последним данным, скончались 34 человека, а порядка 400 человек заражены.

В Германии число подтверждённых случаев коронавируса выросло до 129.

Катар временно запретил въезд в страну всем прибывающим из Египта, а Ирану предложил помощь в борьбе с заболеванием. При этом в самом Египте обнаружили коронавирус у иностранца, это второй случай в этой стране.

В Мексике - пятый случай, в Израиле - ещё три, в Эквадоре - ещё пять. В Южной Корее число заражённых возросло на 476, до 4 212, скончалось ещё четверо (всего 22).

В Китае за последние сутки по всей стране было выявлено 202 новых случая заражения (всего их 80 026), скончалось ещё 42 человека - все в провинции Хубэй. Всего жертв - 2 912. Выздоровело к этому дню почти 44,5 тысячи человек. При этом число новых случаев коронавируса в КНР за сутки оказалось самым низким за последние 40 дней.

Сахалин тем временем с 5 марта прекращает авиасообщение с японским островом Хоккайдо, где ранее власти объявили режим ЧС из-за коронавируса.