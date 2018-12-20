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"Тайна переписки? Не слышали": Котировки Facebook после расследования NYT о доступе к сообщениям резко упали

20 декабря 2018, 12:39  •  65 • В мире
Котировки Facebook начали падать после выхода расследования The New York Times. Напомним, в публикации говорилось, что Facebook давал доступ свои партнерам к личным сообщениям пользователей на протяжении нескольких лет. "Тайна переписки? Нет, не слышали", - осуждающе отмечают комментаторы.
Напомним, накануне издание заявило, что Facebook давал свободный и беспрепятственный доступ к личным сообщениям пользователей — для своих партнеров. Причем происходило это, по данным газеты, несколько лет.
Среди партнеров, получавших доступ, были такие компании, как Spotify, Netflix.
The New York Times сообщает, что после этой публикации у Facebook упали котировки на 7,25%. Кстати, в этом году у Facebook уже было крупное обрушение котировок. Летом компания потеряла $120 млрд капитализации, и это стало крупнейшим в истории США однодневным падением стоимости компании.

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