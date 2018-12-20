"Тайна переписки? Не слышали": Котировки Facebook после расследования NYT о доступе к сообщениям резко упали

Котировки Facebook начали падать после выхода расследования The New York Times. Напомним, в публикации говорилось, что Facebook давал доступ свои партнерам к личным сообщениям пользователей на протяжении нескольких лет. "Тайна переписки? Нет, не слышали", - осуждающе отмечают комментаторы.

Напомним, накануне издание заявило, что Facebook давал свободный и беспрепятственный доступ к личным сообщениям пользователей — для своих партнеров. Причем происходило это, по данным газеты, несколько лет.

Среди партнеров, получавших доступ, были такие компании, как Spotify, Netflix.