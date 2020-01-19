"Тарифы могли вырасти в 4 раза": Оператор ГТС Украины о газовом контракте с Россией

Подписание газового контракта с Россией позволило Украине значительно снизить тарифы для потребителей. Такой информацией поделился глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что если бы оператора ГТС не отделили от "Нафтогаза", а контракт с Россией на транзит голубого топлива в Европу не был бы подписан, то украинских потребителей ждал бы неприятный сюрприз: тарифы на газ для населения могли бы увеличиться в четыре раза.

"Если б мы не провели анбандлинг и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в четыре раза", - написал Сергей Макогон.

Вместе с тем он посетовал, что Украина всё равно потеряла 15 миллиардов кубометров транзита голубого топлива в год из-за запуска газопровода "Турецкий поток".