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"Тарифы могли вырасти в 4 раза": Оператор ГТС Украины о газовом контракте с Россией

19 января 2020, 10:54  •  9 • Политика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу. По словам главы "Оператора ГТС Украины", без этого контракта тарифы на газ для населения могли вырасти в четыре раза.
Подписание газового контракта с Россией позволило Украине значительно снизить тарифы для потребителей. Такой информацией поделился глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что если бы оператора ГТС не отделили от "Нафтогаза", а контракт с Россией на транзит голубого топлива в Европу не был бы подписан, то украинских потребителей ждал бы неприятный сюрприз: тарифы на газ для населения могли бы увеличиться в четыре раза.
"Если б мы не провели анбандлинг и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в четыре раза", - написал Сергей Макогон.
Вместе с тем он посетовал, что Украина всё равно потеряла 15 миллиардов кубометров транзита голубого топлива в год из-за запуска газопровода "Турецкий поток".

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