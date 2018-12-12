"Танки не заводятся, у БМП слито топливо, жинка катит бочку бензина": В Сети придумали план "вторжения России" на Украину

Ситуация, которая складывается сейчас на Украине, очень напоминает предвоенную. Однако, пока в Киеве и Госдепе размышляют над очередным вариантом "отражения агрессии Кремля", юмористы предложили свой "план захвата" — чисто финансовый. А в роли "захватчиков" выступает армия начфинов и прочих сотрудников полевых отделений Центробанка

Военное положение, которое украинские власти ввели после ими же спровоцированного "керченского инцидента" и громкие заявления Порошенко о том, что "Украинская армия готова дать ответ" говорят о том, что на Украине почти готовы перейти к "горячей фазе" — к военным действиям.

Как может выглядеть на деле "захват Украины"? Армада российских танков, атакующая Киев? Или иначе — как предложили юмористы...

"Ранним воскресным утром российско-украинскую границу где-то в районе Белгорода или Курска организованно пересечёт колонна микроавтобусов. На первом же перекрёстке наспех мобилизованные маршрутки с рекламой белгородских аптек и курских автосервисов бодро разъедутся в разные стороны, до тошноты укачивая на изношенных украинских дорогах своих пассажиров – собранных со всей российской армии начфинов, помначфинов и прочих сотрудников полевых отделений Центробанка".

Вот эти самые начфины и станут "захватчиками". Развернув перед командирами воинских частей ведомости с окладами российских военных и рассказав все про штатное расписание и надбавки, начфины добавят: "Всю эту красоту получат только те, кто в 12.00 построится в полковую колонну и будет готов к маршу на Киев".

И тут начнется, закипит вокруг работа: "Ревет сирена, гремят приказы… Танки не заводятся, у БМП слито топливо, растрепанная прапорщикова жинка уже катит "з хати" третью бочку бензина". Так или иначе, но к 12.00 колонна готова к отправке.

Только не спрашивайте, как маршрутки с начфинами пересекли границу, продолжает автор. Все просто.

"За час до того границу верхом на велосипеде пересёк одутловатый начфин ПогранслужбыФСБ РФ и подъехал к ближайшей казарме Державной прикордонной служби України. И да, у него с собой была кипа бумаг".