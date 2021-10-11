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"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"

11 октября 2021, 08:55  •  185 • Политика
"Танец краба", как уже успели окрестить украинские СМИ "па" с закрытой вечеринки президента Украины Владимира Зеленского и его соратников, попал на видео. "Зрелище не для слабонервных", - признаются журналисты.
Речь идёт о вечеринке "слуг народа" в Трускавце. Единственная журналистка, которая была допущена на мероприятие, поместила видео, где звездой танцпола стала соратница Зеленского, "слуга народа" 33-летняя Марьяна Безуглая.
Журналисты украинского издания "Страна" назвали танец "впечатляющим" и даже дали ему название - "Танец краба". В целом же они признаются, что это "зрелище не для слабонервных".
Кроме того, на вечеринке вспомнили о том, что один из нардепов - Александр Трухин - является участником кровавого ДТП, где в том числе пострадали дети. По предварительным данным, депутат был за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Но вспоминали это не в осуждение, а с юмором, опубликовав шутливую переписку депутатов. Стоит отметить, что расследование этого ДТП до сих пор негласно стоит "на паузе".

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