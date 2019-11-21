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"Тандем бьюти-блогера": Гаспарян назвал цели пробежки Навального с Ройзманом по Москве
21 ноября 2019, 03:24 • 80 • Политика
Навальный и Ройзман устроили совместную пробежку в Москве и выложили фото в соцсетях, подписав "Всё только начинается". Гаспарян раскрыл суть "тандема" блогера-оппозиционера.
Оппозиционер Алексей Навальный и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман устроили совместную пробежку в Москве. Соответствующее фото было выложено в соцсетях и подписано "Всё только начинается". Их совместную пиар-акцию прокомментировал для Царьграда писатель, историк, журналист Армен Гаспарян.
По его мнению, вся эта история имеет двойное дно. С одной стороны, бьюти-блогер Навальный начал заниматься спортом, потому что количество насмешек, которые над ним были в соцсетях, очень пагубно сказываются на политическом имидже. С другой стороны, считает Гаспарян, имеет место желание блогера-оппозиционера фигурировать у экс-мэра.
Что же касается лозунга "Всё только начинается", то он используется "демократами" аж с 1998 года, вспоминает эксперт. С тех пор прошёл 21 год, и опять "всё только начинается". Гаспарян отметил, что это явно не последний раз, когда этот используется этот слоган.
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