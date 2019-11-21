"Тандем бьюти-блогера": Гаспарян назвал цели пробежки Навального с Ройзманом по Москве

Оппозиционер Алексей Навальный и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман устроили совместную пробежку в Москве. Соответствующее фото было выложено в соцсетях и подписано "Всё только начинается". Их совместную пиар-акцию прокомментировал для Царьграда писатель, историк, журналист Армен Гаспарян.

По его мнению, вся эта история имеет двойное дно. С одной стороны, бьюти-блогер Навальный начал заниматься спортом, потому что количество насмешек, которые над ним были в соцсетях, очень пагубно сказываются на политическом имидже. С другой стороны, считает Гаспарян, имеет место желание блогера-оппозиционера фигурировать у экс-мэра.

"И они чудесным образом себя находят, в этом тандеме", - пояснил Армен Гаспарян в интервью Царьграду.

Что же касается лозунга "Всё только начинается", то он используется "демократами" аж с 1998 года, вспоминает эксперт. С тех пор прошёл 21 год, и опять "всё только начинается". Гаспарян отметил, что это явно не последний раз, когда этот используется этот слоган.