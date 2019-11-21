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"Тандем бьюти-блогера": Гаспарян назвал цели пробежки Навального с Ройзманом по Москве

21 ноября 2019, 03:24  •  80 • Политика
Навальный и Ройзман устроили совместную пробежку в Москве и выложили фото в соцсетях, подписав "Всё только начинается". Гаспарян раскрыл суть "тандема" блогера-оппозиционера.
Оппозиционер Алексей Навальный и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман устроили совместную пробежку в Москве. Соответствующее фото было выложено в соцсетях и подписано "Всё только начинается". Их совместную пиар-акцию прокомментировал для Царьграда писатель, историк, журналист Армен Гаспарян.
По его мнению, вся эта история имеет двойное дно. С одной стороны, бьюти-блогер Навальный начал заниматься спортом, потому что количество насмешек, которые над ним были в соцсетях, очень пагубно сказываются на политическом имидже. С другой стороны, считает Гаспарян, имеет место желание блогера-оппозиционера фигурировать у экс-мэра.
"И они чудесным образом себя находят, в этом тандеме", - пояснил Армен Гаспарян в интервью Царьграду.
Что же касается лозунга "Всё только начинается", то он используется "демократами" аж с 1998 года, вспоминает эксперт. С тех пор прошёл 21 год, и опять "всё только начинается". Гаспарян отметил, что это явно не последний раз, когда этот используется этот слоган.
"Я устал уже слышать подобного рода формулировку от многочисленных, теперь уже можно сказать, поколений демшизы. Потому что впервые он прозвучал в 1998 году... Поэтому, ну, пускай начинают дальше. Мы, наверное, увидим этот слоган ещё не один раз", - подытожил эксперт.

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