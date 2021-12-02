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"Тамара, пожалуйста, по-русски": Захарова осадила журналистку, обратившуюся к Лаврову

02 декабря 2021, 22:15  •  347 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила грузинскую журналистку, обратившуюся к руководителю внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову на английском языке. "Тамара, пожалуйста, по-русски", - попросила она.
Инцидент произошёл во время пресс-подхода Лаврова к сотрудникам русских СМИ в Стокгольме. Среди журналистов оказалась сотрудница грузинского телеканала "Рустави 2" Тамара Нуцубидзе. Она обратилась к министру иностранных дел России, задав ему вопрос по-английски.
Захарова прервала девушку, попросив её перейти на русский язык. Официальный представитель МИД обратила внимание, что вокруг стоят русские журналисты. Говорить в их присутствии по-английски, зная при этом русский, будет по меньшей мере неуважением.
Ну просто здесь российские журналисты. Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте,
- попросила Захарова.
Однако Нуцубидзе продолжала настаивать на том, чтобы говорить с главой МИД России по-английски. Тогда Захарова попросила журналистку в следующий раз использовать именно этот язык, когда она будет просить дать ей возможность задать вопрос Лаврову.

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