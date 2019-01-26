"Там замечен белорусский десант": Соцсети помогают Reuters сделать вброс о Венесуэле более правдоподобным

Соцсети помогают Reuters сделать вброс о Венесуэле более правдоподобным - публикуют фото, видео и комментарии якобы ЧВК "Вагнер", замеченных в Каракасе. Конечно же, всё публикуют с иронией. "Там замечен белорусский десант", - пишут комментаторы.

В связи с накаляющейся обстановкой в Венесуэле, агентство Reuters со ссылкой на источники опубликовало "сенсационную" информацию. По данным агентства, частные военные, "связанные с Кремлём", прибыли в Венесуэлу для охраны законного президента страны Николаса Мадуро во время попыток госпереворота. Мол, это или "вагнеровцы", или "русские казаки", определиться пока не могут.

Как водится, сведения тиражируются со ссылкой на источник. К слову, в соцсетях этим источником уже назвали "городского сумасшедшего" Евгения Шабаева - военный эксперт снискал именно такой статус благодаря своим неоднозначным заявлениям.

В соцсетях с иронией отреагировали на заявления издания. Даже пытались помочь. Например, @madeira2003 дополняет заметку журналистов:

"Не только "Вагнер", по данным @ia_panorama, там замечен белорусский десант".

Вы наверняка помните, что @ia_panorama (издание "Панорама") - один из самых популярных сайтов, специализирующихся на фейках.

А @tarussa701 отмечает, что "Вагнер" давно стал мифическим.

"Опять этот мифический Вагнер-шмагнер! Прекрасная логика - "доказательств нет никаких, но по данным источника"... причём источник сами слепили. Наглосаксы, такие наглосаксы".

А есть даже те, кто публикует кадры, где запечатлён "один из бойцов ЧВК "Вагнер"...

Один из бойцов ЧВК«Вагнер» @rs2z4qw_RgE7ry pic.twitter.com/e0Bg5xcEWh — Геннадий и Моська (@Qmersohingels) 25 января 2019 г.

Не только Вагнер, по данным @ia_panorama там замечен белорусский десант — Meldonium (@madeira2003) 25 января 2019 г.