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"Там всё зафиксировано": Зеленский заявил о записи разговора диспетчера и пилота перед катастрофой с украинским "Боингом"

03 февраля 2020, 18:24  •  57 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сейчас в Незалежной изучают новую свидетельскую запись, касающуюся катастрофы с украинским "Боингом" в Иране. По его словам, это разговор диспетчера и пилота стороннего самолёта, который видел, как летела ракета. "Там всё зафиксировано", - добавил Зеленский.
В комментарии для телеканала ТСН президент Украины Владимир заявил о том, что якобы иранские власти с самого начала знали о ракете, которой был сбит украинский "Боинг" под Тегераном.
Лидер Незалежной заявил, что речь идёт о записи разговора, который состоялся между диспетчером и одним из пилотов стороннего самолёта, заходившего в то же время на посадку. Сейчас, по словам Зеленского, её изучают украинские эксперты.
"В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет, - рассказал президент Украины. - Он всё это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером".
По словам украинского лидера, на записи "всё слышно", в том числе и слова пилота о том, что ему кажется, "что летит ракета".
Зеленский также добавил, что об этом экипаж говорил и на английском, и на персидском языке. "Там всё зафиксировано", - добавил он.
Напомним, авиакатастрофа украинского "Боинга" произошла 8 января сразу после взлёта из тегеранского аэропорта. Все, кто был на борту (9 членов экипажа и 167 пассажиров), погибли. Через три дня Иран признал, что самолёт был сбит. Расчёт ПВО принял украинский "Боинг" за крылатую ракету и не смог связаться с руководством.

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