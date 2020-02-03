"Там всё зафиксировано": Зеленский заявил о записи разговора диспетчера и пилота перед катастрофой с украинским "Боингом"

В комментарии для телеканала ТСН президент Украины Владимир заявил о том, что якобы иранские власти с самого начала знали о ракете, которой был сбит украинский "Боинг" под Тегераном.

Лидер Незалежной заявил, что речь идёт о записи разговора, который состоялся между диспетчером и одним из пилотов стороннего самолёта, заходившего в то же время на посадку. Сейчас, по словам Зеленского, её изучают украинские эксперты.

"В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет, - рассказал президент Украины. - Он всё это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером".

По словам украинского лидера, на записи "всё слышно", в том числе и слова пилота о том, что ему кажется, "что летит ракета".

Зеленский также добавил, что об этом экипаж говорил и на английском, и на персидском языке. "Там всё зафиксировано", - добавил он.

Напомним, авиакатастрофа украинского "Боинга" произошла 8 января сразу после взлёта из тегеранского аэропорта. Все, кто был на борту (9 членов экипажа и 167 пассажиров), погибли. Через три дня Иран признал, что самолёт был сбит. Расчёт ПВО принял украинский "Боинг" за крылатую ракету и не смог связаться с руководством.