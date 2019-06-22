Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская полиция сообщила о попытке подкупа избирателей лекарствами
«Раздувание страхов»: почему польские политики и СМИ вновь говорят о «российской...
Спускать российский флаг над Курилами не будем - Путин
22 июня. Правда и мифы о неготовности СССР. Арсен Мартиросян
Главная / Политика

"Там уже рулетка". Валуев разоткровенничался о своей смертельно опасной болезни

22 июня 2019, 18:24  •  116 • Политика
Депутат Госдумы Николай Валуев в эфире российского телеканала откровенно рассказал о своей смертельно опасной болезни - опухоли головного мозга - и о том, как он борется с онкологией. "Там уже рулетка", - отметил он, рассуждая о своём заболевании.
В 2010 году один из самых известных российских боксёров, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев завершил свою спортивную карьеру. Как оказалось, врачи диагностировали у него смертельно опасную болезнь - опухоль головного мозга. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Но спортсмену пришлось дважды ложиться под нож и до сих пор проходить регулярно терапию.
Откровенно и подробно о своём заболевании и о том, как борется с ним, Валуев рассказал в эфире программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр".
Он пояснил, что принял решение о завершении карьеры и согласился на операцию после того, как узнал о страшном диагнозе.
"Я чётко понимал, что у меня уже есть дети, - пояснил депутат. - Я перенёс эту операцию, мне залезали в голову, продолжать я не имею права. У меня есть ответственность".
Он признался, что решение об операции принял "моментально", не откладывая.
"Дело в том, что заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать, - рассказал спортсмен. - Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение".
Впрочем, по его признанию, сам он в тот момент всё происходящее воспринимал хоть и серьёзно, но не переставал шутить.
"Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол, - вспоминает пережитое Валуев. - Я помню, что я шутил что-то".
Он пояснил также, что ему пришлось дважды оперироваться. В первый раз врачи в Германии "это не доделали до конца". Но и при повторной операции - уже в России - хирурги не рискнули вычистить опухоль до конца.
"Там проходят важнейшие сосуды головного мозга, - поясняет Валуев. - Там уже рулетка".
При этом бывший боксёр уверен, что российский врач принял правильное решение, решив не рисковать и не продолжать "чистку".
Сейчас же, по словам Валуева, он не может говорить о том, что болезнь его побеждена. И признался, что ему регулярно - каждый месяц - приходится проходить терапию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 19:39
Лукашенко назвал Кадырова братом и выразил желание "тайно" посетить Чечню
22 июня 2019, 15:09
Российский Су-24 "припугнул" испанский авианосец на учениях НАТО - видео
22 июня 2019, 18:24
"Там уже рулетка". Валуев разоткровенничался о своей смертельно опасной болезни
22 июня 2019, 11:54
В НАТО берут Прибалтику "на испуг" войны с Россией
22 июня 2019, 16:24
Кадыров заявил, что с тревогой следит за событиями в Грузии
21 июня 2019, 22:54
"Газовый блэкаут 1 января 2020 года": Политолог оценил вероятность банкротства Украины и потери ГТС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 16:54
Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
19 июня 2019, 09:09
Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"
21 июня 2019, 09:54
"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире
20 июня 2019, 07:54
"Если кто узнает - секир-башка": Главное "доказательство" вины России в крушении МН17 опроверг его же "автор"
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
16 июня 2019, 12:54
Бестактно и неуместно: Польские СМИ предъявили претензии Дуде за сравнение поляков и русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.