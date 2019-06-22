"Там уже рулетка". Валуев разоткровенничался о своей смертельно опасной болезни

В 2010 году один из самых известных российских боксёров, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев завершил свою спортивную карьеру. Как оказалось, врачи диагностировали у него смертельно опасную болезнь - опухоль головного мозга. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Но спортсмену пришлось дважды ложиться под нож и до сих пор проходить регулярно терапию.

Откровенно и подробно о своём заболевании и о том, как борется с ним, Валуев рассказал в эфире программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр".

Он пояснил, что принял решение о завершении карьеры и согласился на операцию после того, как узнал о страшном диагнозе.

"Я чётко понимал, что у меня уже есть дети, - пояснил депутат. - Я перенёс эту операцию, мне залезали в голову, продолжать я не имею права. У меня есть ответственность".

Он признался, что решение об операции принял "моментально", не откладывая.

"Дело в том, что заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать, - рассказал спортсмен. - Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение".

Впрочем, по его признанию, сам он в тот момент всё происходящее воспринимал хоть и серьёзно, но не переставал шутить.

"Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол, - вспоминает пережитое Валуев. - Я помню, что я шутил что-то".

Он пояснил также, что ему пришлось дважды оперироваться. В первый раз врачи в Германии "это не доделали до конца". Но и при повторной операции - уже в России - хирурги не рискнули вычистить опухоль до конца.

"Там проходят важнейшие сосуды головного мозга, - поясняет Валуев. - Там уже рулетка".

При этом бывший боксёр уверен, что российский врач принял правильное решение, решив не рисковать и не продолжать "чистку".

Сейчас же, по словам Валуева, он не может говорить о том, что болезнь его побеждена. И признался, что ему регулярно - каждый месяц - приходится проходить терапию.