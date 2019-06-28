|
"Там точно участвовал американский посол": Экономист Хазин рассказал о громком провале оранжевых революций
28 июня 2019, 23:54 • 68 • Политика
Экономист Михаил Хазин рассказал, что в последнее время целый ряд так называемых оранжевых революций потерпели громкие провалы. К примеру, полным фиаско закончилась попытка государственного переворота в Молдавии: "Там точно участвовал американский посол".
Об этом Хазин говорил в программе телеканала Царьград "Пронько. Экономика". Он отметил, что в течение прошлой неделе провалились сразу 3 оранжевые революции – в Кишиневе, Тбилиси и Праге.
"Впервые оранжевые революции потерпели такое вот полное поражение, причем в Кишиневе там точно участвовал американский посол. Там уже победили оранжевые в виде Плахотнюка, но вдруг неожиданно американский посол вызывает Плахотнюка, и тот бежит, садится в самолет, и сразу после этого конституционный суд отменяет все свои предыдущие решения и самораспускается, и все возвращается на круги своя", - напомнил хронологию тех событий Хазин.
Ведущий программы, экономист Юрий Пронько уточнил, что, по версии российских силовиков, лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк замешан в наркоторговле.
"Силы "добра либерального", то есть Плахотнюка, неожиданно оказались наркоторговцами. Ну вот кто бы мог подумать, да?" - с иронией отозвался об этом Хазин.
Вернувшись к теме революций, он отметил – по такому же сценарию развалились попытки сместить правительство в Тбилиси и в Праге. "Это радикальность изменения политической ситуации в мире. Но сказать, какие будут последствия и когда, я не могу. Я могу сказать только, что все соглашения, которые сегодня будут заключены, через пару лет не будут стоить даже бумаги, на которой написаны. По этой причине я и не ожидал, что Путин и Трамп будут что-то подписывать в Осаке", - заключил эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 10:24
|
23 июня 2019, 13:54
|
25 июня 2019, 08:09
|
22 июня 2019, 18:24
|
27 июня 2019, 05:39
|
22 июня 2019, 08:39
|
25 июня 2019, 17:39