"Там точно участвовал американский посол": Экономист Хазин рассказал о громком провале оранжевых революций

Об этом Хазин говорил в программе телеканала Царьград "Пронько. Экономика". Он отметил, что в течение прошлой неделе провалились сразу 3 оранжевые революции – в Кишиневе, Тбилиси и Праге.

"Впервые оранжевые революции потерпели такое вот полное поражение, причем в Кишиневе там точно участвовал американский посол. Там уже победили оранжевые в виде Плахотнюка, но вдруг неожиданно американский посол вызывает Плахотнюка, и тот бежит, садится в самолет, и сразу после этого конституционный суд отменяет все свои предыдущие решения и самораспускается, и все возвращается на круги своя", - напомнил хронологию тех событий Хазин.

Ведущий программы, экономист Юрий Пронько уточнил, что, по версии российских силовиков, лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк замешан в наркоторговле.

"Силы "добра либерального", то есть Плахотнюка, неожиданно оказались наркоторговцами. Ну вот кто бы мог подумать, да?" - с иронией отозвался об этом Хазин.

Вернувшись к теме революций, он отметил – по такому же сценарию развалились попытки сместить правительство в Тбилиси и в Праге. "Это радикальность изменения политической ситуации в мире. Но сказать, какие будут последствия и когда, я не могу. Я могу сказать только, что все соглашения, которые сегодня будут заключены, через пару лет не будут стоить даже бумаги, на которой написаны. По этой причине я и не ожидал, что Путин и Трамп будут что-то подписывать в Осаке", - заключил эксперт.