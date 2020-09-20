Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Главная / Политика

"Там штынк такой стоит": Сатановский намекнул на следующую жертву "отравления" после Навального

20 сентября 2020, 18:50  •  110 • Политика
Политолог Евгений Сатановский намекнул на следующую жертву "отравления" после Алексея Навального. Например, осторожность стоит проявить соратнице блогера Любови Соболь. "Там штынк такой стоит", - описал он ситуацию.
Попытка немцев привязать отравление Алексея Навального к вопросу о строительстве трубопровода "Северный поток - 2" выглядит абсурдно. Такое мнение озвучил политолог Евгений Сатановский.
"Там штынк такой стоит", - написал он в Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Эксперт подозревает, что отравление напрямую связано с атакой на трубопровод. Сам Навальный является расходным материалом, которого может заменить другой активист.
Сатановский не исключает, что ради оправдания введения санкций против Москвы в расход могут пустить и других оппозиционеров из России. Например, соратницу блогера Любовь Соболь, других членов команды Навального, представителей "Эха Москвы", "Дождя" и так далее.
На замену им всегда можно взрастить новое поколение.
"Помоложе, поагрессивней. Дураков у нас - что грязи. Никогда не кончатся. Так что "сакральных жертв" впереди..." - добавил он.
Как ранее заявил телеканалу "360" депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, в нынешнем состоянии Алексей Навальный приносит Западу намного больше пользы, чем когда он занимался оппозиционной деятельностью в России.
"Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала", - отреагировал Гердт.
По мнению немецкого парламентария, Берлину необходимо взглянуть на ситуацию под другим углом и организовать прозрачное расследование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
20 сентября 2020, 03:15
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала неожиданный эффект у "борца с режЫмом"
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
20 сентября 2020, 05:05
Путин: Гиперзвуковое оружие России - результат просчёта США
20 сентября 2020, 09:40
Пушков назвал последствия для России в случае победы Байдена на выборах
20 сентября 2020, 15:10
"Окрысившимся" на "Северный поток - 2" предсказали "крышку гроба"
20 сентября 2020, 13:20
"Ценности нельзя сдать за газ": Русские пранкеры разыграли главу Европарламента от лица Тихановской
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
13 сентября 2020, 20:00
Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.