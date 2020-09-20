"Там штынк такой стоит": Сатановский намекнул на следующую жертву "отравления" после Навального

Попытка немцев привязать отравление Алексея Навального к вопросу о строительстве трубопровода "Северный поток - 2" выглядит абсурдно. Такое мнение озвучил политолог Евгений Сатановский.

"Там штынк такой стоит", - написал он в Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Эксперт подозревает, что отравление напрямую связано с атакой на трубопровод. Сам Навальный является расходным материалом, которого может заменить другой активист.

Сатановский не исключает, что ради оправдания введения санкций против Москвы в расход могут пустить и других оппозиционеров из России. Например, соратницу блогера Любовь Соболь, других членов команды Навального, представителей "Эха Москвы", "Дождя" и так далее.

На замену им всегда можно взрастить новое поколение.

"Помоложе, поагрессивней. Дураков у нас - что грязи. Никогда не кончатся. Так что "сакральных жертв" впереди..." - добавил он.

Как ранее заявил телеканалу "360" депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, в нынешнем состоянии Алексей Навальный приносит Западу намного больше пользы, чем когда он занимался оппозиционной деятельностью в России.

"Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала", - отреагировал Гердт.

По мнению немецкого парламентария, Берлину необходимо взглянуть на ситуацию под другим углом и организовать прозрачное расследование.