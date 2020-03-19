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"Там одни трупики": Мэр Харькова пошутил над гибелью итальянцев от коронавируса

19 марта 2020, 10:35  •  67 • Политика
Глава Харькова Кернес рассказал об "одних трупиках" в Италии, так как там, несмотря на эпидемию, по-прежнему работает общественный транспорт. Заявление прозвучало на городском собрании по поводу карантинных мер для противодействия распространению коронавируса.
Мэр украинского города Харькова Геннадий Кернес заявил, что в Италии по-прежнему работает общественный транспорт, но им никто не пользуется, так как в стране остались "одни трупики". Слова градоначальника прозвучали на заседании городского совета, где обсуждалось введение карантинных мер.
В связи с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в стране власти Украины объявили о введении жёстких карантинных мер. В частности, с 18 марта прекращаются все виды междугородных и межобластных пассажирских автобусных перевозок. С этого времени в украинских городах закроют также железнодорожные вокзалы: будут работать только кассы для возврата билетов.
По поводу мер противодействия распространению коронавируса в Харькове прошло заседании городского совета. На нём глава города рассказал, к чему привёл отказ остановить общественный транспорт в Италии.
В Италии работает и метро, и трамваи, и всё в Италии работает. Только там уже никто не ездит. Там одни трупики, - заявил Геннадий Кернес.
Напомним, что в Италии ситуация с коронавирусной инфекцией самая тяжёлая в Европе и одна из самых тяжёлых в мире. По последним данным, количество заражённых в стране перевалило за 35 тысяч. При этом почти три тысячи случаев завершились летальным исходом.

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