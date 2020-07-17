"Там нет самоубийц": Баранец назвал угрозы Баку атаковать АЭС в Армении "агрессивными понтами"

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в комментарии для Царьграда оценил угрозы Минобороны Азербайджана нанести удар по АЭС на территории Армении.

Об этом заявил руководитель пресс-службы военного ведомства страны полковник Вагиф Даргяхлы. Он отметил, что на вооружении у азербайджанской армии есть новейшие ракетные системы, которые могут точно атаковать Мецаморскую АЭС, что станет "катастрофой для Армении".

Баранец, однако, выразил уверенность, что это не более, чем просто "игра мускулами" со стороны Баку. По его мнению, руководство страны в действительности не решится на столь безумный шаг.