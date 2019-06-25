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"Там море, цитрусовые, солнце, сосны!": Военный эксперт указал путь российским туристам, лишенным Грузии
25 июня 2019, 01:39 • 47 • Политика
Грузия безопасна для российских туристов, заявил премьер Бахтадзе после беспорядков в Тбилиси на прошлой неделе. Военный эксперт Игорь Коротченко подсказал альтернативный туристический маршрут.
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия и Тбилиси безопасны для всех туристов, в том числе для российских. Временный запрет на полеты и продажу туров в страну был введен после нескольких дней антироссийских беспорядков в Тбилиси. Военный эксперт Игорь Коротченко подсказал, гражданам России более привлекательное туристическое направление.
Также стоит отметить, что в дни беспорядков в столице Грузии на границе Крыма с Украиной отметили рекордные показатели количества туристов, направляющихся на полуостров.
Напомним, что массовые протесты в Тбилиси организовала оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого на родине разыскивают по целому ряду преступлений. Поводом для них стал визит депутатов Госдумы России. В результате беспорядков погибли несколько человек. Для обеспечения безопасности граждан президент России ввел временный запрет на полеты в страну, а также приказал приостановить продажу туристических путевок в Грузию.
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