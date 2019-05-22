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"Там диверсантами может быть пронизано практически всё": Бородай о пойманных в Донбассе украинцах
22 мая 2019, 21:24 • 17 • В мире
Глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай прокомментировал задержание украинцев на территории ДНР. Пока в народных республиках продолжаются боевые атаки со стороны ВСУ, "там диверсантами может быть пронизано практически всё", пояснил он.
ДНР и ЛНР, несмотря на Минские соглашения, по-прежнему живут в состоянии войны из-за провокаций и боевых действий со стороны ВСУ. Этим и объясняется появление на территории Донбасса "внезапно заплутавших" украинских диверсантов.
Как сообщалось, в среду, 22 мая, грузовик с украинскими военнослужащими заехал на неподконтрольную ВСУ территорию Донбасса. По признанию ВСУ, транспорт отклонился от маршрута, в результате восемь украинских солдат попали в плен.
Бородай в комментарии Царьграду заявил, что в регионе "диверсантами может быть пронизано практически всё что угодно".
Возможно, украинские солдаты, действительно, проникли на территорию республики, но не исключено, что они там находились в течение длительного времени.
"Такова жизнь - это часть той необъявленной войны, которая, несмотря на все Минские соглашения, продолжается - и в Донецкой народной республике, и в Луганской народной республике. Выловили ещё одних... Боюсь, ещё многие другие ходят на свободе", - отметил он.
По его словам, в данном случае можно говорить, что украинская сторона намеревалась устроить на территории народных республик теракты.
"Никто никогда не будет признаваться, что отправлял на какую-то территорию диверсантов и готовил террористические акты. Ни одна спецслужба мира этого делать не будет", - заявил Бородай и добавил, что подобные провокации будут продолжаться, пока стороны конфликта ведут войну.
Украинские спецслужбы продолжают заниматься организацией диверсий и террористических актов, это входит в их внутренний функционал, констатировал он.
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