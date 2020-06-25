"Там бы мы его и похоронили": Гаспарян ответил на призыв из США снести памятники "белому Иисусу"

На своём YouTube-канале политолог прокомментировал заявление Шона Кинга, который назвал религию, в которой говорится о "белом Иисусе" и его "матери-европейке" - "белым шовинизмом в грубой форме". Также Кинг призвал уничтожать в США и Европе изображения и памятники Иисусу, заявив, что они якобы оскорбляют чувства темнокожих людей.

"Спрашивается, ты бывший пастор в США, какое твоё дело до памятников, которые находятся в Европе? Я просто так, скромно интересуюсь", - отметил Гаспарян.

Политолог предположил, как отреагировали бы в России, услышав в свою сторону подобное заявление.

Он отметил, что, если бы тот же Кинг пришёл в Россию и потребовал снести все памятники Александру Грибоедову "за отражение превосходства белой расы", реакция последовала бы незамедлительно.

"Я думаю, что там бы мы его и похоронили. Даже не стали бы разговаривать ", - объяснил он.