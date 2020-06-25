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"Там бы мы его и похоронили": Гаспарян ответил на призыв из США снести памятники "белому Иисусу"
25 июня 2020, 17:00 • 76 • Политика
Политолог Армен Гаспарян ответил на призыв бывшего пастора из США Шона Кинга снести памятники и уничтожить все публичные изображения "белого Иисуса". "Там бы мы его и похоронили", - отметил Гаспарян, смоделировав ситуацию в России.
На своём YouTube-канале политолог прокомментировал заявление Шона Кинга, который назвал религию, в которой говорится о "белом Иисусе" и его "матери-европейке" - "белым шовинизмом в грубой форме". Также Кинг призвал уничтожать в США и Европе изображения и памятники Иисусу, заявив, что они якобы оскорбляют чувства темнокожих людей.
"Спрашивается, ты бывший пастор в США, какое твоё дело до памятников, которые находятся в Европе? Я просто так, скромно интересуюсь", - отметил Гаспарян.
Политолог предположил, как отреагировали бы в России, услышав в свою сторону подобное заявление.
Он отметил, что, если бы тот же Кинг пришёл в Россию и потребовал снести все памятники Александру Грибоедову "за отражение превосходства белой расы", реакция последовала бы незамедлительно.
"Я думаю, что там бы мы его и похоронили. Даже не стали бы разговаривать ", - объяснил он.
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