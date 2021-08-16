"Талибы* - американский проект": Кадыров призвал союзников отстаивать границы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram своего сына сказал, что талибы, как и Усама бен Ладен, - это "американский проект". Он призвал союзников быть готовыми к защите границ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что американцы бросили всех в Афганистане и сбежали. Он назвал Усаму бен Ладена "американским проектом", как и талибов*. Он сказал, что с приходом их к власти нужно готовиться к плохому сценарию.

"Нам, нашим союзным государствам нужно укреплять границы и готовиться к худшему. Для нас не будет проблемы остановить любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - сказал он в ходе трансляции на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram.

талибы* - члены организации "Талибан", признаной в России террористической.