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"Талибы* - американский проект": Кадыров призвал союзников отстаивать границы
16 августа 2021, 17:25 • 60 • Политика
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram своего сына сказал, что талибы, как и Усама бен Ладен, - это "американский проект". Он призвал союзников быть готовыми к защите границ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что американцы бросили всех в Афганистане и сбежали. Он назвал Усаму бен Ладена "американским проектом", как и талибов*. Он сказал, что с приходом их к власти нужно готовиться к плохому сценарию.
"Нам, нашим союзным государствам нужно укреплять границы и готовиться к худшему. Для нас не будет проблемы остановить любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - сказал он в ходе трансляции на странице своего сына Адама Кадырова в Instagram.
талибы* - члены организации "Талибан", признаной в России террористической.
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