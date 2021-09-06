"Талибан"* заявил об окончании войны и поставил цель на будущее

Представитель талибов8 заявил об окончании войны в Афганистане. Сегодня организация ставит одну цель на будущее.

Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Слова Муджахида приводит местный телеканал. По словам спикера, теперь теперь, когда боевые действия завершены, предстоит "работать вместе для восстановления страны".

Ранее стало известно, что под контроль талибов* перешла последняя провинция - Панджшер. Впрочем, силы местного сопротивления настаивают, что это не так. Как бы там ни было, Панджшер был лишь одной из 34 провинций страны, которая не подчинилась талибам*.