|
"Талибан"* заявил об окончании войны и поставил цель на будущее
06 сентября 2021, 11:20 • 214 • Политика
Представитель талибов8 заявил об окончании войны в Афганистане. Сегодня организация ставит одну цель на будущее.
Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Слова Муджахида приводит местный телеканал. По словам спикера, теперь теперь, когда боевые действия завершены, предстоит "работать вместе для восстановления страны".
Ранее стало известно, что под контроль талибов* перешла последняя провинция - Панджшер. Впрочем, силы местного сопротивления настаивают, что это не так. Как бы там ни было, Панджшер был лишь одной из 34 провинций страны, которая не подчинилась талибам*.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
214
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2021, 19:55
|
02 сентября 2021, 01:00
|
02 сентября 2021, 04:40
|
30 августа 2021, 18:00
|
04 сентября 2021, 08:00
|
03 сентября 2021, 03:35
|
04 сентября 2021, 11:40