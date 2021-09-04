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"Талибан"* заявил о разоружении своих боевиков на фоне смертельной "стрельбы в воздух"

04 сентября 2021, 11:40  •  110 • Политика
Руководство запрещённой в России группировки "Талибан" заявило о разоружении своих боевиков на фоне смертельных инцидентов после праздничной "стрельбы в воздух".
Ранее четыре человека погибли и ещё семь получили ранения различной степени тяжести после того, как талибы устроили праздничную стрельбу в воздух по поводу взятия под контроль всего Афганистана. О смертельных последствиях стрельбы рассказал источник РИА Новости.
Н фоне опасений жителей страны из-за повторения подобного заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб распорядился о разоружении боевиков, стреляющих в воздух, и привлечении к ответственности виновных.
* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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