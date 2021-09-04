"Талибан"* заявил о разоружении своих боевиков на фоне смертельной "стрельбы в воздух"

Руководство запрещённой в России группировки "Талибан" заявило о разоружении своих боевиков на фоне смертельных инцидентов после праздничной "стрельбы в воздух".

Ранее четыре человека погибли и ещё семь получили ранения различной степени тяжести после того, как талибы устроили праздничную стрельбу в воздух по поводу взятия под контроль всего Афганистана. О смертельных последствиях стрельбы рассказал источник РИА Новости.

Н фоне опасений жителей страны из-за повторения подобного заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб распорядился о разоружении боевиков, стреляющих в воздух, и привлечении к ответственности виновных.

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.