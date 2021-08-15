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"Талибан"* заявил о полном захвате границ Афганистана: маршал Дустум бежал через границу

15 августа 2021, 11:10  •  169 • Политика
В Афганистане продолжается стремительное наступление талибов* на крупнейшие города. Столица страны Кабул окружён и обесточен, единственный маршал стран бежал в Узбекистан. Утром талибы* сообщили о взятии ещё нескольких городов, кроме того сообщается о гибели генерала Шафика. США отправят в страну небольшой контингент войск, границы страны полностью под контролем "Талибана"*.
Утром 15 августа президент США Джозеф Байден распорядился отправить в Афганистан 5 тысяч военнослужащих, цель которых будет заключаться в защите дипломатического корпуса страны в Кабуле. Тем временем, по данным Sputnik, все подходы к столице перекрыты, попасть в город можно только по воздуху.
Их Афганистана продолжают бежать люди. В частности, соседний Узбекистан открыл "Мост Дружбы" и готов принять этнических узбеков, проживающих на севере страны. Единственный маршал Афганистана Абдул Рашид Дустум – также этнический узбек. Он перебрался из стремительно захваченного талибами* Мазари-Шарифа (провинция Балх) в узбекский Термез (находится недалеко от границы). Отметим, в 1998 году талибы столь же легко захватили Мазари-Шариф, Дустум тогда также бежал в Термез. Однако тогда правительство в Ташкенте не дало Дустуму возможность скрыться, и он был вынужден отправиться в Турцию.
По сообщениям Sputnik, утром 15 августа талибы* полностью взяли под контроль провинции Дайнунди и Нангархар, овладели Хайратоном на границе с Узбекистаном и Судагризом на границе с Туркменией. На данный момент в боевики заявляют о полном контроле границы страны. При этом, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Моджахед, заявил Sputnik, что путь к переговорам открыт, и они должны состояться в Дохе.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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