"Талибан"* захватил весь Афганистан, власть перешла к экс-главе МВД страны

Движение "Талибан"* заявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. При этом обязанности главы переходного правительства принял на себя бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали. В это время президент страны Ашраф Гани уже находится в аэропорту Кабула и ждёт разрешения на вылет.

Последним объектом, взятым боевиками движения "Талибан"*, стала крупнейшая авиабаза страны в Баграме. В это время в президентском дворце в Кабуле проходили переговоры лидеров движения "Талибан"* с властями о передаче власти.

Президент страны Ашраф Гани ранее провёл экстренные переговоры с представителями США и НАТО, после чего принял решение уйти в отставку.

Канал Al Arabiya сообщает, что на данный момент в Кабуле идёт формирование переходного правительства. Обязанности его главы принял на себя экс-министр внутренних дел страны Ахмад Джалали. По данным источника, президент Ашраф Гани пока не покинул страну. Он находится в аэропорту Кабула, ожидая разрешения на вылет.

Отметим, военно-политический кризис в Афганистане начался на фоне вывода находившегося в стране 20 лет контингента американских войск. Боевики движения "Талибан"* быстро захватили власть в стране, практически без боя заняв провинции и города страны.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.