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"Талибан"* за неделю захватил девять провинциальных столиц в Афганистане

11 августа 2021, 20:05  •  55 • Политика
"Талибан"* всего за неделю смог захватить сразу девять афганских городов, которые являются столицами провинций. Местные власти не могут остановить продвижение радикальных исламистов.
Боевики террористической группировки "Талибан"* продолжают укреплять свой контроль над Афганистаном по мере вывода американских войск из страны. Они взяли под контроль девять административных центров. В ночь на 11 августа к ним перешёл Файзабад, пишет Федеральное агентство новостей.
Террористы также смогли оккупировать границы с Таджикистаном и Узбекистаном.
Напомним, что ранее власти США заключили сделку с местными боевиками. Они договорились, что выведут свои силы, а преступники взамен остановят свою экспансию. Однако талибы не сдержали слово. Как только Вашингтон начал выводить свой контингент, они сразу же принялись расширять владения.
Американские силы находятся в Афганистане с 2001 года. Поводом для операции стали теракты 11 сентября. Сегодня она признаётся самой затянувшейся военной кампанией за всю историю США. За 20 лет своего присутствия в Афганистане США не смогли ни разбить боевиков, ни создать полноценное, самостоятельное правительство, которое взяло бы ситуацию под контроль после ухода американцев.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в России запрещена.

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