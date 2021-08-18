"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана

Боевики "Талибана"* выдвинули первое требование к мирным жителям Афганистана. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на слова официального представителя движения.

По данным журналистов, талибы* потребовали от граждан сдать оружие.

"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана", - цитирует агентство представителя организации.

Ранее американский журналист Род Дреер назвал катастрофическим по своим последствиям уход США из Афганистана. По его словам, только тот факт, что во время ярой подготовки талибов к наступлению посольство США в Кабуле объявило "месячник гордости" в поддержку гомосексуалистов, говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.