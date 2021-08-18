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"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана

18 августа 2021, 09:45  •  109 • Политика
Боевики "Талибана"* выдвинули первое требование к мирным жителям Афганистана. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на слова официального представителя движения.
По данным журналистов, талибы* потребовали от граждан сдать оружие.
"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана", - цитирует агентство представителя организации.
Ранее американский журналист Род Дреер назвал катастрофическим по своим последствиям уход США из Афганистана. По его словам, только тот факт, что во время ярой подготовки талибов к наступлению посольство США в Кабуле объявило "месячник гордости" в поддержку гомосексуалистов, говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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